Collectivités : Tempêtes, ouragans, pourraient changer Terre-Neuve pour de bon

Depuis des générations, la famille de Cory Munden construit et vit sur le même terrain au bord de l’océan dans la ville de Port aux Basques, au sud-ouest de Terre-Neuve.

La ville est un ancien village de pêcheurs et, comme de nombreuses maisons détruites par la tempête post-tropicale Fiona le matin du 24 septembre, la maison de la famille Munden a été construite par des pêcheurs. Le terrain sur lequel il se trouvait a été acheté par le grand-père pêcheur de Munden parce qu’il était proche de l’endroit où il travaillait et qu’il était protégé par une île au large.

Pendant 70 ans, les maisons de ce terrain ont résisté aux pires conditions météorologiques de Terre-Neuve. Puis Fiona a frappé.

Munden fait maintenant partie de ceux qui craignent que des tempêtes comme Fiona – qui devraient devenir plus fréquentes à mesure que le climat change – changeront définitivement le visage de Terre-Neuve, anéantissant une à une ses communautés de pêcheurs historiques et endurcies par les intempéries.

“Tous les lieux de vie traditionnels près de l’océan, ce sont tous de vieilles propriétés qui remontent à la nuit des temps, n’est-ce pas?” Munden a déclaré dans une récente interview. “C’est là que tous les pêcheurs se sont installés.”

L’île de Terre-Neuve est rocheuse, rude et impitoyable. La plupart de ses communautés sont d’anciens villages de pêcheurs, nichés dans des criques, des anses et des baies le long du littoral.

“Ils se sont installés dans ces endroits isolés parce qu’ils étaient conscients de la puissance de l’océan”, a déclaré Andrea O’Brien, registraire provincial de la Fondation du patrimoine de Terre-Neuve-et-Labrador. “Ils ont construit leurs maisons suffisamment loin de la marée haute et de tout type d’onde de tempête pour que leurs maisons soient protégées.”

Fiona a bouleversé des siècles de cette sagesse en une seule matinée, a-t-elle déclaré. En ce qui concerne l’avenir, O’Brien a dit qu’elle est particulièrement préoccupée par les étapes de pêche qui parsèment souvent le bord de l’eau dans ces communautés. Une étape de pêche est un bâtiment semblable à un hangar souvent assis au sommet d’une plate-forme qui s’étend au-dessus de l’eau, soutenue par des poteaux en bois. Les pêcheurs y déchargeaient leurs prises et les partageaient sur de solides tables en bois.

Les cabanons de pêche colorés définissent l’attrait historique de la province; ils sont faciles à repérer dans les publicités touristiques. O’Brien a dit qu’elle ne savait pas comment ils pourraient résister à des tempêtes comme Fiona.

“Je pense qu’avec la disparition de ces bâtiments, cela change vraiment la face de cet endroit depuis des siècles”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne savait pas quoi faire, le cas échéant.

Munden pointe vers la communauté de pêcheurs dormante de Petites, qui se trouve à environ 40 kilomètres à l’est de Port aux Basques, le long de la rive sud éloignée de Terre-Neuve.

Petites a été réinstallée par le gouvernement provincial il y a près de vingt ans. Avant cela – et avant le moratoire sur la morue de 1992 qui a mis fin à l’économie locale de bon nombre de ces communautés – la ville abritait des pêcheurs depuis le milieu des années 1800.

Fiona a détruit des bâtiments et des scènes à Petites qui avaient résisté à plus de 100 ans de féroces tempêtes de Terre-Neuve, a déclaré Munden. “C’était un port abrité”, a-t-il dit. “Et cette tempête Fiona est arrivée et l’a rasée.”

Port aux Basques a été colonisé toute l’année dans les années 1700 et c’était une ville de pêcheurs florissante jusqu’au moratoire de 1992. La communauté compte aujourd’hui environ 3 500 personnes, contre environ 4 000 il y a cinq ans. Avant que Fiona ne le plonge dans les gros titres, il était peut-être mieux connu comme l’endroit où prendre le ferry pour la Nouvelle-Écosse.

Une île étroite se trouve juste au large de la zone la plus densément peuplée de la ville. Jusqu’à ce que Fiona arrive, l’île a protégé ces maisons de la mer pendant des siècles.

Munden a déclaré qu’il s’inquiétait pour ceux dont les maisons sont encore debout mais qui pourraient être frappées par la prochaine grande tempête. Comme beaucoup dont les maisons ont été détruites par une onde de tempête, sa famille s’est vu refuser toute couverture d’assurance pour leur perte. La couverture contre les ondes de tempête n’est pas une option avec la plupart des assureurs.

“Je veux dire, qu’allons-nous faire, nous allons déplacer toutes les propriétés qui se trouvent sur les eaux côtières? C’est impossible”, a-t-il déclaré. “Les gens ont besoin de protection contre ce type d’événements. Nous ne pouvons pas les laisser au sec comme ça.”

Amanda Dean, vice-présidente du Bureau d’assurance du Canada pour l’Atlantique, affirme que les assureurs veulent s’associer au gouvernement fédéral sur un programme visant à couvrir ceux dont les maisons sont maintenant en danger à mesure que le climat change.

Cela devrait se produire parallèlement aux discussions sur les endroits où les gens devraient construire à l’avenir, a déclaré Dean dans une interview.

“Ce n’est pas parce que nous construisons d’une certaine manière depuis plusieurs centaines d’années que c’est nécessairement la façon dont nous devrions construire à l’avenir”, a-t-elle déclaré. “C’est une conversation terriblement difficile à avoir.”

Pendant ce temps, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé mardi soir des plans pour aider ceux de la côte sud-ouest refusés par leurs compagnies d’assurance. L’aide comprend une compensation pour le terrain sur lequel se trouvaient les maisons détruites ou une aide pour trouver un nouveau terrain à reconstruire.

Munden a déclaré que certains s’éloignaient simplement.

“Cela a changé la communauté, cela a changé le paysage et cela va changer la dynamique”, a-t-il déclaré.

