CollectiveProject ombrage une école indienne rénovée avec un auvent en bambou

Des découpes en forme projettent des ombres ludiques sur l’école rurale de Talaricheruvu, que le studio indien CollectiveProject a transformée à partir d’un bâtiment scolaire existant dans le sud de l’Inde.

Situé dans l’Andhra Pradesh, le bâtiment vieux de quinze ans a été rafraîchi avec un auvent en bambou, ainsi qu’un ensemble d’espaces extérieurs ombragés et d’ouvertures conçues pour répondre au climat chaud de la région.

Même si le bâtiment et son site étaient en grande partie en mauvais état, Projet Collectif a conservé sa structure d’origine et a adapté l’aménagement intérieur pour créer des salles de classe plus lumineuses et des espaces extérieurs plus frais.

“La structure du bâtiment existant est une structure RCC à charpente, donc tout le système structurel a été conservé et les murs ont été modifiés pour retravailler les salles de classe surdimensionnées existantes et augmenter la capacité de l’école de 400 élèves à 600”, a déclaré à Dezeen le cofondateur du studio, Cyrus Patell. .

Avant la rénovation du studio, l’école était divisée en seize salles de classe sombres et surdimensionnées, deux laboratoires et une bibliothèque, avec un manque d’espaces extérieurs ombragés.

Le studio a adapté la partie existante de l’école pour créer vingt-quatre salles de classe, trois laboratoires, deux bibliothèques et deux salles du personnel. Des pavillons indépendants ont été ajoutés sur le site pour accueillir des espaces supplémentaires, notamment une cuisine, une salle à manger, une salle d’art et des salles de bains, ainsi que des salles de classe pour les plus jeunes étudiants.

Réparties sur les deux étages de l’école rurale Talaricheruvu, les nouvelles salles de classe sont plus petites et plus lumineuses, éclairées par de grandes fenêtres et des perforations ludiques qui ornent la nouvelle façade du bâtiment. Celui-ci est formé d’une série de jaalis, ou écrans en treillis perforé.

“Nous avons également ouvert la façade pour plus de lumière et de ventilation”, a expliqué Patell. “Une utilisation subtile mais stratégique de la couleur et du motif à travers les jaalis a contribué à donner une identité à chaque classe.”

Des couleurs claires inspirées de l’usine voisine ont été ajoutées à l’intérieur, ainsi que des sols en pierre calcaire noire fabriqués à partir de déchets produits dans un village voisin.

“L’utilisation subtile de la couleur joue un rôle essentiel dans l’expérience scolaire, avec des roses pâles, des verts et des bleus qui complètent les tons terreux du contexte aride et un léger ciment sur la façade provenant de l’usine adjacente”, a déclaré Patell.

Autour de l’extérieur du bâtiment baigné de lumière, de petits jardins triangulaires sont formés par des murs finis avec le même enduit de ciment que le bâtiment. Ceux-ci vont des plates-bandes au niveau du sol aux murs qui s’étendent à travers la canopée pour former des jardins au niveau supérieur.

“La façade a été finie avec un simple enduit de ciment, finie à la truelle et poncée jusqu’à ce qu’elle soit lisse”, a expliqué Patell. “Le ciment provenait directement de l’usine voisine. Il s’agissait donc d’une solution simple et rentable pour la façade et pouvait être exécutée par la main-d’œuvre locale.”

Un auvent en bambou entoure l’école et est suspendu au-dessus du bâtiment à certains endroits pour permettre une ventilation naturelle. Divisée en formes triangulaires répétitives, la structure est constituée de 12 000 poteaux de bambou d’origine locale et est soutenue par une structure métallique légère.

L’auvent s’étend au-delà des murs pour ombrager un vaste espace extérieur polyvalent, ouvert à la communauté en dehors des heures de classe et utilisé pour l’enseignement en plein air.

“Les espaces extérieurs, auparavant inutilisables dans la chaleur avec des températures dépassant les 43 degrés Celsius, ont été recouverts d’un vaste auvent en bambou”, a expliqué le studio.

“La verrière est soutenue par une structure métallique ramifiée légère”, a déclaré Patell.

“Il y avait deux considérations : d’abord la longueur de quinze pieds des poteaux de bambou que nous avons pu nous procurer et ensuite les grandes portées que nous espérions atteindre, nécessitaient un réseau de treillis de poutres métalliques légères triangulées, pour qu’il soit conçu de manière optimale.”

Destiné à fournir des espaces d’apprentissage aux enfants des ouvriers des cimenteries locales, le projet a été conçu comme un prototype pour créer d’autres écoles liées aux cimenteries de la région.

“La mission du client, donnée par la Fondation Penna, était de créer un prototype qui pourrait être mis en œuvre dans d’autres cimenteries régionales, en utilisant des espaces bien conçus et des programmes parascolaires pour attirer des enseignants qui, autrement, n’envisageraient pas de s’installer dans une région éloignée.” » a expliqué le studio.

La photographie est de Benjamin Hosking, sauf indication contraire.

Crédits du projet :

Client: Fondation Penna

Architecte: Projet Collectif

Équipe de design: Cyrus Patell, Eliza Higgins, Saniya Jejani