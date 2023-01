Collections au box-office du jour 6 de Varisu vs Thunivu: Thalapathy Vijay-Rashmika Mandanna, vedette de la vedette, domine le film d’Ajith Kumar le premier lundi

Varisu mettant en vedette Thalapathie Vijay et Rashmika Mandana sorti le 11 janvier 2022, tout comme Ajith Kumar et Guerrier Manju vedette Thunivu. Les deux films ont commencé la nouvelle année en fanfare alors que les caisses enregistreuses ont commencé à sonner rapidement. Varisu et Thunivu ont reçu de bonnes critiques et le bouche à oreille positif n’a fait qu’aider le film à gagner des chiffres massifs au box-office. Même le premier lundi, les deux films ont présenté un bastion mais Varisu a maintenu son avance sur Thunivu. Même à l’étranger, les films ont bien marché.

Rapport au box-office de Varisu vs Thunivu

Tel que rapporté par Sacnilk, le premier chiffre estimé pour Varisu lors de son premier lundi est de Rs 15 crore. Le taux d’occupation est resté supérieur à 60 %, ce qui est bien étant donné que nous sommes un lundi. D’autre part, la première collection du lundi de Thunivu d’Ajith Kumar et Manju Warrier est estimée à Rs 10 crore en Inde. Bien que les collections soient bonnes, Varisu semble être en avance sur Thunivu par une grande marge.

En parlant d’outre-mer, comme le rapporte Ramesh Bala, Thunivu semble avoir dépassé la collection de Rs 150 crore avec sa World Wide Collection. Pendant ce temps, Varisu a fait des affaires remarquables en Australie et aux États-Unis.

#Thunivu 's WW Gross a franchi 150 Crs..

#Varisu a franchi la barre des 500 000 dollars australiens en Australie

#Varisu franchit la barre du million aux États-Unis

Décidément, l’année a commencé sur une assez bonne note pour le cinéma du sud de l’Inde. En fait, selon les mises à jour, la version hindi de Varisu a mieux performé que le film Kuttey d’Arjun Kapoor et Tabu qui est sorti récemment. Maintenant, la prochaine grande sortie en hindi est Pathaan. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham devraient prendre d’assaut le box-office.