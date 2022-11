Collections au box-office Drishyam 2 vs Bhediya: Ajay Devgn OVERPOWERS Varun Dhawan-Kriti Sanon vedette bien qu’il soit dans sa huitième journée [Full report]

Le jeu au box-office a été assez intéressant cette année. Les films de Bollywood ont eu du mal à enregistrer de grands nombres. Quelques films comme The Kashmir Files, Bhool Bhulaiyaa 2 et d’autres ont réussi à bien gagner, mais des biggies comme Laal Singh Chaddha et d’autres ont misérablement bas au box-office. En quelques semaines, de nombreux films sont sortis en salles. La semaine dernière, Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna, Shriya Sara, Ishita Dutta vedette Drishyam 2 est arrivé au cinéma et ce vendredi, Varun Dhawan et Kriti Sanon vedette Bhédiya publié. Bhediya a-t-il gêné le numéro de Drishyam 2?

Collections au box-office de Drishyam 2 et Bhediya

Comme l’a rapporté Box Office India, Drishyam 2 n’a eu aucun effet sur ses collections au box-office en raison de la sortie de Bhediya. Le film de Varun Dhawan et Kriti Sanon a plutôt eu une journée d’ouverture décevante dans les salles. Il a fait Rs 6,75 crore net. Cela a commencé lentement mais a repris le soir. D’autre part, Drishyam 2 a maintenu son emprise même le huitième jour. Le deuxième vendredi, Ajay Devgn et Tabu starrer ont gagné Rs 7,50 crore. Avec cela, le total de Drishyam 2 a presque atteint Rs 110 crore. Le film réalisé par Abhishek Pathak est certes un succès mais il est trop tôt pour jauger quoi que ce soit pour le film Bhediya de Varun Dhawan.

Tout sur Bhediya

Dirété par Amar Kaushik, Bhediya a reçu des critiques positives de tous les coins. Les internautes et les critiques ont aimé les effets visuels du film. Abhishek Banerjee était remarquable dans le film. Cependant, maintenant, le bouche à oreille positif doit se convertir en chiffres. Bhediya doit enregistrer plus de pas samedi et dimanche afin de compenser une première journée décevante. Le dernier film de Varun Dhawan, Jugg Jugg Jeeyo, a été un succès au box-office et les doigts sont croisés pour Bhediya.