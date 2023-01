Collection Varisu vs Thunivu au box-office américain : Thalapathy Vijay et Ajith Kumar se rapprochent du million de dollars aux États-Unis et en Amérique du Nord respectivement

Thalapathie Vijay et Ajith Kumar les fans deviennent gaga Varisu et Thunivu lâcher autour de Pongal. Il y a une rivalité entre les deux fandoms et chacun essaie de prouver que l’un des films est le gagnant de Pongal. Eh bien, les deux films gagnent des cœurs et se portent bien au box-office. Aujourd’hui, nous vous apportons l’international, les collections américaines de Varisu et Thunivu. Ramesh Bala a éteint Box-office américain Varisu et Billetterie américaine de Thunivu Nombres. Jetons un coup d’œil au rapport du box-office.

Rapport du box-office américain Varisu :

Entertainment News regorge de collections au box-office de Varisu et Thunivu. Varisu avec Thalapathy Vijay, drame familial Rashmika Mandanna de Vamsi Paidipally. En parlant des collections du jour 3 de Varisu selon Sacnilk, sur le marché intérieur, le film est un peu loin d’entrer dans le club Rs 100 crore. Parlant de la collection de Varisu au box-office américain, Ramesh Bala a révélé que Comscore ne montrait que des affaires aux États-Unis. Il a également révélé que Varisusi se débrouillait bien en Australie et au Royaume-Uni également. Selon les dernières mises à jour, Varisu a franchi 700 000 $. Découvrez les tweets ici :

#Varisu a franchi 700 000 $ aux États-Unis ?? Ramesh Bala (@rameshlaus) 15 janvier 2023

Rapport du box-office américain de Thunivu :

Le film vedette d’Ajith Kumar, Thunivu, est un thriller de H Vinoth. Le film se porte également très bien sur les marchés nationaux. Le film met également en vedette Manju Warrier, Samuthirakani, Pavani Reddy et plus encore. En parlant du box-office américain, le film d’Ajith Kumar a rapporté 750 000 $ sur le marché nord-américain. Découvrez les tweets ici :

#Thunivu franchit 750 000 $ en Amérique du Nord. ? Ramesh Bala (@rameshlaus) 15 janvier 2023

Eh bien, les deux films se rapprochent peu à peu de 1 million de dollars et cela prouve que les deux films font des merveilles non seulement au niveau national mais aussi international. En parlant de Varisu, le film est également sorti en telugu sous le nom de Varasadu. Le film vedette de Thalapathy Vijay comporte également des éléments d’action parallèlement au drame familial. Le critique interne de BollywoodLife a attribué au film 2 étoiles et demie.