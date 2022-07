Collection Shamshera au box-office : image d’action de Ranbir Kapoor, budget et autres facteurs qui ont affecté le film – voir l’estimation finale de la durée de vie [Exclusive]

Shamshera, qui est sorti en salles le 22 juillet, a été abattu pour être le prochain artiste masala sur grand écran de Bollywood, mais n’a pas réussi à le faire. Réalisé par Karan Malhotra de Agneepath célébrité, Shamshera étoiles Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor. Il tourne autour de Shamshera / Balli, essayé par Ranbir Kapoor dans son premier double rôle de père et fils, le messie de sa tribu, qui est boudée par les comparses de haute caste des Britanniques pour leur appartenance à la caste inférieure. Le film a réussi certains chiffres, mais ils sont bien en deçà de ce qui était attendu compte tenu du budget, de l’échelle et de la distribution de stars.

Box-office de Shamshera : Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec le film de Ranbir Kapoor ?

Donc, ce qui a exactement indisposé Shamshera au box-office alors que le film est loin d’être aussi mauvais qu’on le prétend. Nous avons parlé à l’expert en commerce et exposant Vishek Chauhan qui a déclaré : “Ils (YRF) ont essayé de commercialiser Ranbir Kapoor dans un nouvel avatar d’action de masse, mais ce n’est pas son image. Un si gros pari sur une épopée historique n’aurait pas dû être placé sur un héros non testé sur ce territoire. Cela aurait été mieux si un film d’action contemporain avec un budget plus petit. Trop d’argent a été dépensé et l’attente était trop élevée. L’ouverture n’est pas mauvaise, mais ça cherche tellement le genre du budget en jeu et du battage médiatique avec lequel le film est arrivé.”

Shamshera a manqué de grands moments dignes d’un sifflet

Vishek Chauhan a poursuivi: “Tout le monde a aimé la bande-annonce, mais cela ne s’est pas traduit par des collections, et a plutôt rendu le commerce espoir contre espoir. Les avancées qui se sont ouvertes ont clairement indiqué que les gens attendaient que les rapports arrivent. De plus, le marché est très lent en ce moment ; l’inflation alimentaire a finalement rattrapé les gens, le cinéma est désormais un luxe. Dans un tel scénario, ces grands moments, avec des scènes dignes d’un grand coup de sifflet, manquaient pour attirer le public en général, comme le font les films du Sud, Même le Sud souffre maintenant avec beaucoup de flops, mais, au moins, ils prennent de grandes ouvertures et de grandes avancées parce que les fans sont convaincus que ces moments de sifflet seront là.

Collection à vie du box-office Shamshera

Lorsqu’on lui a demandé si les comparaisons avec Baahubali et un point d’intrigue similaire affectaient également le film, Vishek n’était pas d’accord en déclarant que le commerce et les critiques sont généralement préoccupés par de telles choses alors que le public regarderait dix Baahubalis si le film est fait avec conviction et les engage. Il pense que Shamshera se pliera pour une collection à vie d’environ 50 à 55 crore net.