Collection Pathaan au box-office : Shah Rukh Khan va-t-il battre ses propres records ? Surpasser la collection à vie de Chennai Express en seulement le premier week-end ?

Le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran après quatre ans s’est transformé en un festival pour le public. Les fans se réjouissent du succès du thriller d’action réalisé par Siddharth Anand. Le film bat tous les records en établissant de nouvelles références, il a été enregistré comme la plus grande ouverture jamais réalisée pour un film hindi en Inde et dans le monde. Pathaan a fait une entreprise impressionnante dans les premiers jours de sa sortie, gagnant environ plus de Rs 150 crores dans les trois jours suivant la collecte.

Malgré sa sortie mercredi, qui n’était pas un jour férié et sans projection, le film a fait des merveilles au box-office. Il a battu de nombreux records de films à gros budget comme KGF, Baahubali, etc. Le jour de l’ouverture, il a gagné environ Rs 54 crores et a franchi la barre des Rs 100 crores le deuxième jour. Le drame à indice d’octane élevé a atteint la barre des 100 crores en seulement deux jours tandis que d’autres films ont du mal à atteindre ce point pendant des jours. Pathan pourrait être la plus grande vedette de Shah Rukh Khan si le film bat les gains à vie de ses autres films.

Citant une collection à vie de ses films précédents, Chennai Express a gagné Rs 227,13 crore au box-office indien. Le deuxième film le plus élevé de SRK est Happy New Year avec Rs 205 crores après Dilwale avec Rs 148 crores. Selon le box-office indien, Pathaan a jusqu’à présent gagné 30 à 35 crores de roupies le jour 3, et le total des deux premiers jours compte 130 crores de roupies. Il y a de fortes chances que d’ici dimanche, Pathaan soit la plus grande vedette de Shah Rukh Khan si le film parvient à croiser la collection de Chennai Express.

Pas seulement dans la ceinture indienne, Pathaan peut également battre le record de Shah Rukh Khan dans la collection mondiale. La collection mondiale de Chennai Express est de Rs 424,54 crore brut alors que la collection mondiale de Pathaan jusqu’à présent est d’environ Rs 300 crore. En seulement deux jours consécutifs, le film a rapporté Rs 219,6 crores en tant que collection mondiale. En dehors de cela, le film devrait battre le record du week-end d’ouverture de KGF 2. Yash vedette en hindi surnommé gagné Rs 193,99 crore dans sa collection de 4 jours.

Pathaan est le quatrième film de l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra, comprenant Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai et WAR. La suite de ces films ou de tout film de ce type relèvera de la catégorie de l’univers d’espionnage de YRF. Pathan met en vedette les plus grands acteurs Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Il est réalisé par Siddharth Anand qui a également réalisé WAR. l’acteur a été libéré le 25 janvier en hindi, tamoul et télougou.