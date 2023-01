Collection Pathaan au box-office : la star de Shah Rukh Khan bat tous les records ; découvrez de nouveaux benchmarks

Pathaan fait du bruit partout pour les bonnes raisons, devenant un succès historique en seulement deux jours après sa sortie. Shah Rukh Khan danse sur le succès de son retour sur grand écran aux côtés de Deepika Padukone et John Abraham. Dirigé par Siddharth Anand, le film d’action est devenu le plus gros blockbuster des films hindis. Non seulement qu’il a battu de nombreux records en battant d’autres films et en créant ses propres références.

Yash Raj Films Pathaan a collecté 113,6 crores bruts le jour 2 après avoir franchi 50 crores le jour de l’ouverture. La collection mondiale de Pathaan est d’un montant brut astronomique de 219,6 crores. Au jour 2, dans la ceinture hindi, le démarreur de Shah Rukh Khan a collecté 68 crores nets tandis que pour les versions doublées, il a gagné 2,5 crores nets. 70,50 crore net (82,94 crore brut) ont été enregistrés comme la collecte totale de Pathaan le deuxième jour. Devenu le premier film hindi à gagner 70 crore net en une seule journée, il a également collecté un incroyable 30,70 crore brut à l’étranger. Le deuxième jour, Pathaan a créé une autre histoire en battant son propre record. Le jour de l’ouverture, le film a rapporté un total de 57 crores, dont 55 crores au format hindi et 2 crores aux formats doublés.

PDG de Yash Raj Films, Akshaye Widhani se réjouit aujourd’hui car dans l’industrie, c’est le sentiment le plus important qui émerge du succès de Pathaan. YRF est reconnaissant du soutien qu’il a reçu des médias, du public et de l’industrie envers Pathaan. Il dit que le film a brisé tous les records existants en en créant de nouveaux en raison de l’amour unanime que le film a reçu. YRF est heureux que le film ait diverti tout le monde de manière immersive. Il a en outre ajouté qu’il partage ce moment avec toute l’équipe de Pathaan, y compris les acteurs et réalisateurs et ceux qui ont travaillé pour faire du film une gigantesque réussite. Le PDG de YRF est bouleversé et remercie tout le monde pour sa confiance.

Jetez un œil aux nouvelles références établies par Pathaan :

Jour le plus rentable de l’histoire du cinéma hindi, défini consécutivement les jours 1 et 2. Seul film hindi à franchir la barrière 55 Cr NBOC, se déroulant le jour 1. Seul film hindi à franchir la barrière 70 Cr NBOC, se déroulant le jour 2. Le film hindi le plus rapide à enregistrer 100 Cr NBOC, défini le jour 2. Seul film hindi à franchir la barrière 50 Cr NBOC sur deux jours consécutifs, le jour 2. Établit un record de circuit dans chaque circuit de film de l’Inde, défini le jour 2. La plus large diffusion en hindi de tous les temps en Inde, définie le jour 1. Jour d’ouverture le plus rentable pour un film hindi après la pandémie de Covid 19, fixé consécutivement le jour 1 et le jour 2. Premier jour le plus rentable pour une sortie non fériée, défini le jour 1. Le deuxième jour le plus rentable de l’histoire du cinéma hindi, fixé au jour 2. YRF est le seul studio de cinéma en Inde à franchir la barrière 50 Cr NBOC avec un film en hindi, se déroulant dans les années 2018, 2019 et 2023. YRF a enregistré des collections supérieures à 50 Cr NBOC quatre fois au cours des 4 dernières années. 3e film YRF à franchir 50 Cr + Net Box Office Collections le 1er jour après “WAR” et “THUGS OF HINDOSTAN”. 3rd YRF SPY UNIVERSE FILM pour établir un record de jour d’ouverture après “EK THA TIGER” et “WAR”. Premier jour et deuxième jour les plus rentables pour Shah Rukh Khan. Premier jour et deuxième jour les plus rentables pour Deepika Padukone. Premier jour et deuxième jour les plus rentables pour John Abraham. Premier jour et deuxième jour les plus rentables pour Siddharth Anand. Premier jour et deuxième jour les plus rentables pour Yash Raj Films. Premier jour et deuxième jour les plus rentables pour YRF Spy Universe Films.

Pathaan est célébré comme un festival dans tout le pays. C’est l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra réalisé par Siddharth Anand. Il met en vedette de grands acteurs de Bollywood, Shah Rukh Khan, John Abraham et Deepika Padukone. Le film sortira le 25 janvier 2023 hors vacances et hors vendredi.