Collection Pathaan au box-office Jour 5 : Shah Rukh Khan est très proche de vaincre le blockbuster RRR de SS Rajamouli ; gagne Rs 542 crores dans le monde

Pathaan est imparable et crée l’histoire chaque jour. Shah Rukh Khan a prouvé pourquoi il est le ROI de Bollywood. Il est venu après 4 ans et a conquis comme jamais auparavant. Pathaan a gagné 542 crores au box-office dans le monde entier et ce montant inimaginable rend tout le monde dans l’industrie fou et comment. Et maintenant, Pathaan n’est plus qu’à quelques crores de battre le RRR du SS Rajamouli. Le film aurait rapporté 565 en 5 jours au box-office mondial et nous ne serons pas surpris si, le sixième jour, Pathaan dominera RRR et dépassera ses chiffres au box-office.

Pathaan de Yash Raj Films, réalisé par Siddharth Anand, est sur une course record au box-office national et étranger puisqu’il a collecté 542 crore brut dans le monde en seulement 5 jours ! Pathaan a atteint 100 crore + jours supplémentaires lors de son 5e jour, puisqu’il a enregistré 60,75 crore net en Inde (hindi 58,50, toutes les versions doublées 2,25 crore), portant le brut indien à 70 crore. Le brut à l’étranger au jour 5 est de 42 crores (5,13 millions de dollars), ce qui porte la collecte totale le quatrième jour de sa sortie à 112 crores bruts. En 5 jours, Pathaan a enregistré 25,42 millions de dollars (207,2 crores) dans les seuls territoires d’outre-mer !

Le Pathaan de Shah Rukh Khan a également franchi la barre des 250 crores nets en Inde en seulement cinq jours avec déjà 280 crores nets au tableau ! C’est le film hindi le plus rapide à entrer dans le club des 250 crore en seulement 5 jours ! Pathaan est également le seul film hindi à enregistrer quatre jours de plus de 50 crore et cela en seulement 5 jours depuis sa sortie ! Avec ce résultat insensé, tous les films de Spy Universe de YRF – Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai, War & Pathaan sont des blockbusters ! Pendant ce temps, les créateurs sont ravis de voir ce numéro fou de Pathaan au box-office et espèrent qu’il bat tous les records au box-office. Pathaan battra-t-il les records au box-office de SS Rajamouli ?