Collection Pathaan au box-office Jour 3: Le film Shah Rukh Khan-Deepika Padukone entre dans le club Rs 150 crore en Inde; collecte Rs 300 crore dans le monde

Le thriller d’action le plus attendu de Shah Rukh Khan, Pathaan, répand de la magie au box-office depuis le 26 janvier. Le film a établi et battu des records dans le monde entier. Les fans de Shah Rukh Khan sont devenus gaga du film et ne peuvent pas surmonter la magie de King Khan. Le film fait le plein dans plusieurs endroits à travers le monde. Pathaan a mis le feu au box-office et il ne sera pas faux de dire que ce film est devenu le plus gros blockbuster de SRK. Pathaan a réussi à franchir la barre des Rs 150 crore en Inde en seulement trois jours et il a réussi à franchir Rs. 300 marques dans le monde. Oui, tu l’as bien lu!

Le 3e jour, le 27 janvier, Pathaan aurait réussi à gagner entre Rs 34 et Rs 36 crore en Inde. Le tweet de Ramesh Bala disait: “#Pathaan Day 3 All-India Early estimate is Rs 34 to 36 Crs Nett (sic).” Pathaan a réussi à franchir la barre des 300 crores de Rs dans le monde et l’analyste commercial Ramesh a tweeté en disant: “#Pathaan franchit Rs 300 Crs Gross au box-office WW en 3 jours (sic).”

Jetez un œil à la collection au box-office de Pathaan –

#Pathaan Jour 3 All-India Les premières estimations sont de 34 à 36 Crs Nett.. ? Ramesh Bala (@rameshlaus) 28 janvier 2023

#Pathaan franchit 300 Crs Gross au WW Box office en 3 jours.. ? Ramesh Bala (@rameshlaus) 28 janvier 2023

Selon divers rapports, Pathaan parviendra sûrement à gagner et à passer Rs. 200 crores nets le week-end. Pathaan deviendra sûrement le film hindi original le plus rentable d’ici la fin de dimanche et collectera plus de 250 crore net.

Réalisé par Siddharth Anand, le film met en scène Deepika Padukone, John Abraham, Dimple Kapadia et Ashutosh Rana dans les rôles principaux. Le film a été financé par Yash Raj Films et a été doublé en versions tamoule et télougou. Côté travail, Shah Rukh Khan sera vu à Jawan et Dunki.