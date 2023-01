Collection Pathaan au box-office Jour 1 : Le film de Shah Rukh Khan crée l’histoire ; se rapproche de Rs 100 crore dans le monde le jour de la sortie

Pathaan est là et comme toujours il est venu, et il a vaincu. Le film de Shah Rukh Khan a créé l’histoire, on estime que le film a réussi à gagner 90 crores dans le monde, c’est le plus grand numéro d’ouverture de tous les films de Bollywood et c’est ainsi que King Khan a créé l’histoire. Selon les rapports, le film a dépassé 100 crore au total et en Inde, il a gagné 54 crore le jour de sa sortie. Pouvez-vous maintenant imaginer son engouement? Non seulement les profanes attendaient avec impatience qu’il brille au box-office, mais même la fraternité de Bollywood attendait le retour de Shah Rukh Khan et regardez comme il rugissait. Hrithik Roshan, Rajkummar Rao, Anurag Kashyap et de nombreuses autres célébrités ont visité les théâtres pour regarder le film et c’est ainsi que la gloire de King Khan restera toujours intacte.

L’expert en commerce Ramesh Bala a partagé les chiffres de Pathaan à bascule dans le monde entier qui a franchi 100 crore. Pendant son séjour en Inde, Pathaan a gagné 54 crores le premier jour de sa sortie. À quel point est-ce fou ? Shah Rukh Khan est de retour en force et il a également réussi à ramener la gloire de Bollywood.

Le film de Shah Rukh Khan est plein d’action et il vous laissera au bord de votre siège. Des fans aux critiques, tout le monde devient gaga de Pathaan et de son butin et appelle un hit au box-office et un blockbuster et le premier jour, le film va être un super succès.