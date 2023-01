Collection Pathaan au box-office Jour 1: Le film de Shah Rukh Khan bat les records de KGF 2 en vendant 5,56 lakhs de billets le jour de sa sortie

Pathaan : Un seul homme pourrait avoir à le faire possible et c’est Shah Rukh Khan. La star du sud Prithviraj Sukumaran avait dit que Pathaan serait le retour de Bollywood et il avait raison. Depuis un certain temps maintenant, les films du Sud dominent le box-office de Pushpa, KGF 1 et KGF2, RRR et plus encore. Mais personne à Bollywood n’a réussi à battre sa magie sur grand écran. Mais KING est arrivé et à son arrivée, il a réussi à battre les records de la star de Yash KGF 2 en vendant le plus grand nombre de billets. L’expert en commerce Taran Adarsh ​​s’est rendu sur son Twitter et a partagé comment Pathaan a battu des records de films comme KGF 2, War and Thugs of Hindostan. Les fans de Shah Rukh Khan célèbrent cette grande victoire de Pathaan prenant le contrôle de KGF 2.

Ventes de billets du *Jour 1* #Hindi et #Hindi films doublés

REMARQUE : Chaînes nationales uniquement.

1. #Baahubali2 #Hindi 6,50 lacs

2 #Pathaan 5,56 lacs

3. #KGF2 #Hindi 5,15 lacs

4. #Guerre 4,10 lacs

5. #TOH 3,46 lacs pic.twitter.com/PyWiJ2dmXz

taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 24 janvier 2023

Bien que la prédiction soit également forte, Pathaan battra de nombreux records au box-office des films les plus élevés. de films comme KGF 2, Baahubali 2 et plus.

Pathaan de Shah Rukh Khan a pris d’assaut les théâtres à travers les villes, les fans de Superstar dansent devant les théâtres et saluent le film comme un énorme succès. Avec les fans, les critiques ont également réagi avec enthousiasme à Pathaan et l’ont qualifié de performance la plus électrisante de Shah Rukh Khan. Déplacez-vous Pushpa, RRR, KGF, Pathaan est ici.