Collection Pathaan au box-office: Alia Bhatt réagit au film de Shah Rukh Khan battant des records de Brahmastra

Pathaan fait du bruit pour les bonnes raisons. La vedette de Shah Rukh Khan poursuit sa course historique en faisant des affaires imprévisibles au box-office. Le film bat des records chaque jour qui passe. Le film a battu les chiffres du box-office de divers films, dont Brahmastra: Part One Shiva d’Ayan Mukerji. Récemment, la star de Brahmastra, Alia Bhatt, a réagi au fait que Pathaan ait battu son film d’aventure fantastique.

La collection du jour d’ouverture de Brahmastra était de 36 crores de rs alors que Pathaan à la date de sortie a collecté 50 crores. La collection mondiale à vie du réalisateur Ayan Mukerji est de 418,8 crore brut. La vedette de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone a franchi 590 crores dans les six jours suivant sa sortie. Le réalisateur de Siddarth Anand est devenu le film hindi le plus rentable de tous les temps.

Alia Bhatt, qui a assisté au lancement des Zee Cine Awards, ainsi que Varun Dhawan ont parlé de Pathaan lors de l’événement. L’actrice est extrêmement heureuse du succès de Pathaan et a déclaré qu’un film comme celui-ci n’est pas seulement un blockbuster mais le plus gros blockbuster du cinéma indien. Elle a en outre ajouté que ces moments sont reconnaissants et souhaitent qu’ils continuent pour toujours. Commentant le fait que Pathaan ait battu le record de Brahmastra, l’actrice, qui a joué Isha dans le film, est très heureuse et dit que chaque film devrait battre les records de chaque film. Varun Dhawan a ajouté que Pathaan n’est pas seulement reconnaissant, mais aussi une source d’inspiration pour tout le monde. Lors de l’événement, Alia Bhatt et Varun Dhawan ont également abordé des sujets tels que la négativité en ligne et le boycott de la tendance Bollywood.

Pathaan est un méga blockbuster du cinéma indien. C’est aussi le film le plus rentable de la carrière des acteurs Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. Le drame d’action est la quatrième partie de l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra. Réalisé par Siddarth Anand, le film est financé par Yash Raj Films.