Collection Liger au box-office Jour 4: Le film de Vijay Deverakonda s’avère être une grosse déception, ratisse CE beaucoup lors de son premier dimanche

Le film pan-indien de Vijay Deverakonda a lamentablement échoué au box-office. Beaucoup avaient de grands espoirs avec ce film pour ramener le charme de Bollywood au milieu de la culture du boycott. Les films phares de l’industrie ont explosé au box-office – Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, Raksha Bandhan d’Akshay Kumar. Alors que le film de Vijay était un espoir, mais il a échoué. Le film s’est avéré être le plus grand désastre car il n’a gagné que 5,50 crore le premier dimanche. Oui. Liger est sorti le 25 août et de nombreux experts du commerce s’attendaient à un léger bond le premier dimanche, mais ce fut une déception.

Selon les rapports, Liger a collecté 5,50 crores dans toutes les langues lors de son quatrième jour dans les salles. En quatre jours, le film n’a pas encore franchi la barre des 50 crores et cela a laissé les producteurs extrêmement inquiets car ils ont investi énormément dans ce film, y compris les frais élevés de Deverakonda de Vijaya qui étaient d’environ 20 à 25 cœurs.

#Liger 3 jours de collectes WW au totalhttps://t.co/nq9otaMfMl Tendance désastreuse ! pic.twitter.com/43mBCOI5Lt AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) 28 août 2022

Liger est un drame sportif et beaucoup ont salué la performance honnête de Vijay, mais le contenu du film a été une énorme déception. Comme Vijay était la seule grâce salvatrice du film, Ananya Panday a été ciblée par les téléspectateurs pour son rôle extrêmement arrière dans le film et beaucoup lui ont également reproché d’avoir ruiné le film. Le film mettait également en vedette la légende de la boxe Mike Tyson et l’ironie est que même lui a oublié qu’il faisait partie du film. Dans sa récente interaction, la légende de la boxe a presque oublié de faire partie de Liger qui s’est avéré être un festival de mèmes en ligne. Beaucoup ont cherché à dire aux réalisateurs qu’il savait que le film serait un désastre et c’est la raison pour laquelle il l’a effacé de sa mémoire. Alors que les rapports suggèrent également que Vijay ne signera aucun film de Bollywood pour le moment en raison de la désastreuse collection au box-office du Liger.