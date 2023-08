Collection Gadar 2 au box-office jour 1: le nouveau film de Sunny Deol crée l’histoire, frappe Rs 40,10 crores le premier jour

Gadar 2 avec Déo ensoleillél, a pris d’assaut le box-office vendredi, bénéficiant d’un extraordinaire net de 40,10 Cr dans les collections en Inde. La performance puissante de Tara Singh, ses dialogues électrisants, son élément nostalgique parfaitement mélangé et son lien père-fils réconfortant ont conquis les cœurs à travers le pays et brisé de nombreux records. Le film reçoit la deuxième plus grande ouverture de l’année et devrait se développer au cours du week-end.

Cette réalisation monumentale est désormais l’ouverture la plus impressionnante de Sunny Deol à ce jour. La domination du film s’est étendue à des régions charnières: Pendjab, Rajasthan, CP, CI, Bihar, Gujarat, Orrisa et Assam, avec un bastion particulier dans les zones densément peuplées. Notamment, cet exploit a été accompli un vendredi ordinaire, sans dépendre d’un coup de pouce de vacances. Le film est prêt à laisser une marque indélébile dans le cœur du public et à recréer l’histoire.

L’ouverture sans précédent du film pendant la semaine de l’indépendance marque une étape importante au cours des 7 à 8 dernières années. Dirigé par le réalisateur-producteur Anil Sharma et produit par Zee Studios, le film met en vedette la superstar Sunny Deol et Ameesha Patel dans les rôles principaux. Le film devrait sortir en salles le 11 août 2023.