Collection Drishyam 2 au box-office Jour 1: la vedette d’Ajay Devgn ne parvient pas à battre Brahmastra; parvient à gagner plus que Bhool Bhulaiyaa 2

Drishyam 2 a enfin obtenu les théâtres et il a créé des vagues au box-office comme prévu. Ajay Devgn et Tabu sont de retour avec un autre drame à suspense et le public l’adore. On prétend que le film pourrait entrer dans un club de 100 crores au cours de sa première semaine. Parler de la collection du premier jour au box-office selon les rapports, il a ouvert à 14,50 à 15 crores et c’est un nombre assez impressionnant pour un film à budget médiocre.

Drishyam 2 brille le jour de l’ouverture de sa sortie, mais il n’a pas réussi à battre la collection du premier jour de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt star Brahmastra qui aurait collecté 36 crore le jour de sa sortie.

Cela dit, Drishyam 2 a fait des performances exceptionnelles au box-office le premier jour par rapport à ses autres films A-listers comme Laal Singh Chadha d’Aamir Khan, Raksha Bandhan d’Akshay Kumar et Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan. LSC et Raksha Bandhan terriblement a échoué au box-office en raison de la tendance au boycott et seul le film de Kartik s’est bien comporté.

Il n’y a qu’une différence mineure entre la collection de Bhool Bhulaiyaa 2 et Drishyam 3. Kartik Aaryan qui a remporté le titre de superstar avec ce film, il avait Cole lorgné autour de 14,11 crore le jour de la sortie. En parlant de Drishyam 2, les fans sont gaga de la sortie et adorent ça à regarder dans les salles. De nombreux experts du commerce affirment que la tendance des horaires des émissions de 12 h et 6 h est de retour, grâce à Drishyam 2. Drishyam était un film à succès au box-office, Ajay Devgn et Tabu étaient exceptionnels dans la première partie et les fans attendaient avec impatience qu’ils fassent un retour avec son deuxième volet, depuis la sortie du film, le public devient fou et prétend même que c’est mieux que la première partie. Drishyam 2 présente tous les acteurs OG de la première partie, y compris Shriya Saran.