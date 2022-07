Collection de remerciement au box-office : le dernier film de Naga Chaitanya émerge comme le plus gros FLOP de sa carrière ?

Triste mais vrai, Thank You de Naga Chaitanya a remercié au box-office. Alors que la réponse des critiques pour le film était tiède, le public a complètement rejeté le film. Il semble que les cinémas se soient vidés dès le deuxième jour du film Naga Chaitanya et Raashi Khanna. C’est un désastre aussi important que l’Acharya de Ram Charan et Chiranjeevi. Le seul facteur rédempteur est que Thank You n’a pas été vendu à des prix exorbitants comme le film Koratala Siva. Mais cela reste une déception pour les fans de Naga Chaitanya. Le beau héros a Laal Singh Chaddha à venir en août. Il a un rôle très important dans le film Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan.

Il semble que le producteur Dil Raju ait subi des pertes à hauteur de Rs 15 crore pour le film. Le producteur semble passer un mauvais moment alors que ses deux films, Jersey et Hit bombardés. La seule grâce salvatrice pour lui a été le fait qu’il était le distributeur de RRR et KGF 2. Ces deux films ont fait d’énormes pas. Warrior, le film de Ram Pothineni qui a été distribué par lui a également été un énorme flop. Naga Chaitanya est connu pour son travail dans les histoires d’amour mais Thank You a été totalement rejeté.

Le film n’a fait que Rs trois crores dans le monde. C’est le deuxième flop consécutif pour Naga Chaitanya après Bangaraju. Le film parle d’un homme qui décide d’exprimer sa gratitude envers ceux de sa vie après que sa petite amie l’ait quitté en disant qu’il était narcissique.

#Merci représente la plus grande catastrophe de l’année pour Tollywood. Il a à peine réussi à collecter 3 Cr Share Worldwide au cours de son week-end (en pourcentage). Les producteurs devraient perdre environ 15 Cr en tant que sa propre sortie en salles. #MerciFilm #ThankYouTheMovie pic.twitter.com/lEv82HBidM AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) 25 juillet 2022

Voyons si Naga Chaitanya rebondit avec ses prochaines sorties. Laal Singh Chaddha est ce que les cinéphiles attendent !