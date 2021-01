Une collection REMARQUABLE de près de 400 reliques de la guerre froide devrait être mise en vente pour un total combiné de 365 000 £.

Les objets, qui comprennent un parapluie avec une seringue à poison cachée et une caméra espionne, ont été rassemblés par un collectionneur européen au cours des 30 dernières années.

Le collectionneur a ouvert un musée de l’espionnage du KGB à New York en 2019, mais a été contraint de le fermer et de tout vendre à cause de la pandémie de coronavirus.

Une vente aux enchères devrait avoir lieu en ligne depuis la Californie par Julien’s Auctions le 13 février.

L’un des lots mis en vente est un parapluie espion du KGB avec une seringue à poison, d’une valeur de 3700 £.

Il s’agit d’une reproduction du parapluie qui aurait été déployé pour assassiner le transfuge bulgare Georgi Markov à Londres en 1978.

La tige a une seringue à ressort cachée qui produit une pointe d’aiguille à partir de l’extrémité du parapluie lorsqu’une gâchette est activée près de la poignée.

Dans le cas de Markov, une pastille contenant de la ricine a été tirée dans sa jambe.

Une autre des armes de la vente est un pistolet à rouge à lèvres à un coup «baiser de la mort» utilisé par des femmes, qui porte une estimation de 1 500 £.

Une gamme de caméras cachées ingénieuses sera également présentée, dont une dissimulée dans une cravate à vendre pour 2200 £.

D’autres caméras sont cachées dans des sacs à main, des étuis à cigarettes, des mallettes et une bague d’espionnage.

Une caméra de surveillance sténopé « à travers le mur », qui permettait de prendre des photos à travers un petit trou percé dans un mur, est évaluée à 4 400 £.

Une chaussure soviétique avec un compartiment spécial devrait se vendre 500 £, tandis qu’un détecteur de mensonge à oscillographe pourrait coûter 600 £.

Un cendrier du KGB avec un bug de microphone caché a une estimation de 900 £, tout comme une fausse dent qui a un compartiment caché pour stocker le cyanure.

La dent était conçue pour se briser lorsqu’elle était mordue d’une certaine manière afin que les agents capturés puissent mettre fin à leurs jours lorsque cela était nécessaire pour éviter la torture ou la divulgation d’informations compromettantes.

Matthew Nolan, de Julien’s Auctions, a déclaré: « Le collectionneur européen a acquis [all the items] aux petites enchères.

« Ils sont comme quelque chose d’un film de James Bond, en particulier le pistolet à rouge à lèvres.

«Il est vraiment effrayant de penser que les armes auraient été utilisées par le KGB.

« C’est une collection incroyable qui sera d’un grand intérêt pour le marché. »