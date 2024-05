Collection de papeterie numérique de BTS pour Goodnotes et Webudding : regardez maintenant

Avec l’aimable autorisation de BIGHIT MUSIC

Avec plus de 24 millions d’utilisateurs dans le monde, l’application de prise de notes numérique Bonnes notes s’étend à une portée encore plus large avec une nouvelle collection sur le thème de BTS. Panneau d’affichage peut révéler l’actualité en exclusivité et donner un premier aperçu de la collection.

En collaboration avec la société de gestion HYBE de BTS et le partenaire de papeterie numérique de Goodnotes Webbudding, la ligne lancera quatre planificateurs numériques, trois cahiers et un pack d’autocollants arborant le logo et les polices de signature de BTS, et incorporant fortement leurs personnages animés TINYTan bien-aimés portant des looks inspirés du single « Dynamite » du Billboard Hot 100 n°1 du groupe K-pop. pour marquer la toute première collection mondiale de marque Goodnotes. Un communiqué de presse indique que des collections supplémentaires devraient être publiées tout au long de l’année, donnant aux fans le temps de prédire quels autres singles ou looks emblématiques de BTS pourraient être présentés ensuite.

Cette nouvelle collaboration développée grâce au partenariat stratégique de Goodnotes avec Webudding qui a pris place en février 2023, comprenait un investissement de 1,9 million de dollars en septembre dernier et a depuis intégré plus de 18 000 articles de papeterie numérique différents dans le marché Goodnotes dans le cadre des efforts continus des entreprises pour développer une écosystème mondial du papier numérique. Depuis son lancement en 2011, Goodnotes, basé sur l’IA, a été un pionnier technologique, devenant la plus grande plate-forme de papeterie numérique de Corée du Sud, proposant la journalisation, la planification et l’ordonnancement dans son application ainsi que différents modèles de calendrier, planificateurs numériques, autocollants et couvertures de cahiers pour mélanger les mondes. de papier traditionnel et numérique.

« Nous sommes ravis de proposer des articles de papeterie sur le thème de BTS aux millions de fans de BTS au sein de notre communauté Goodnotes », a déclaré Steven Chan, fondateur et PDG de Goodnotes, dans un communiqué. «Nous sommes profondément reconnaissants envers HYBE et Webudding pour leur partenariat dans la création de cette gamme extraordinaire et exclusive de papeterie numérique BTS pour le marché Goodnotes. Nous sommes impatients d’introduire encore plus d’icônes culturelles appréciées sur le marché Goodnotes, permettant ainsi à nos utilisateurs d’exprimer davantage leur passion et leur créativité.

Donghwan Shin, PDG et fondateur de Webudding, laisse entendre que d’autres collaborations artistiques pourraient bientôt suivre ce partenariat initial avec BTS et HYBE, qui hébergent également des artistes populaires comme SEVENTEEN, ENHYPEN, LE SSERAFIM, NewJeans et ZICO dans son système multi-label.

« Nous sommes ravis de collaborer avec HYBE, surtout compte tenu de l’énorme impact culturel de leurs artistes, tant en Corée qu’à l’étranger », ajoute Shin. « Célébrant leur attrait universel et leur capacité à unir les gens du monde entier, nous sommes reconnaissants de pouvoir créer ce contenu pour plus de 24 millions d’utilisateurs de Goodnotes dans le monde, offrant ainsi à un si grand nombre de personnes la possibilité de personnaliser leurs carnets avec leurs artistes préférés. Les utilisateurs peuvent s’attendre à de nombreuses autres collaborations de ce type à l’avenir.

La collection de papeterie numérique sur le thème de BTS sera disponible sur le marché Goodnotes d’ici la fin mai 2024. Chan de Goodnotes ajoute que la société « a hâte d’apporter encore plus d’icônes culturelles appréciées sur le marché Goodnotes, permettant ainsi à nos utilisateurs de exprimer leur passion et leur créativité.

BTS Goodnotes.com

