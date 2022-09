Collection de box-office Ponniyin Selvan: Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, le film Trisha correspond à Brahmastra sur réservation à l’avance; recueille déjà CE montant énorme

La box-office semble vraiment sourire à nouveau et favoriser le commerce une fois de plus, et nous ne parlons pas seulement de Bollywood, mais les industries cinématographiques à travers le pays. Après Brahmastra a touché le jackpot au box-office, ramenant enfin Bollywood sur la bonne voie, avec un grand film fonctionnant comme prévu dans les salles de cinéma, Ponnyyin Selvanun autre grand film albiet du Industrie cinématographique tamoule cherche à faire un rappel. Et pour les non-initiés ou pour ceux qui ont vite oublié, tout commence par Brahmastra première partie Shiva prendre une superbe réservation à l’avance, qui PS1 semble également se diriger vers.