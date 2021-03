Collection d’art numérique de Grimes vendue pour 5,8 millions de dollars en 20 minutes. Il présentait «  Terre et Mars  »

La chanteuse Grimes est plus qu’une simple chanteuse: elle a récemment lancé et, en quelques minutes, vendu sa collection d’art numérique pour 5,8 millions de dollars.

La collection d’art s’intitulait «WarNymph» et fut publiée le 28 février et vendue 5,8 millions de dollars (Rs 424 891 760). Les 10 œuvres d’art sur le bloc ont été vendues aux enchères en 20 minutes, rapports Le gardien.

On Grimes a annoncé la vente de son art crypto sur Twitter via des jetons non fongibles ou des NFT sur la plate-forme Nifty Gateway. Les NFT, qui fonctionnent comme un type unique d’actif numérique ou de jeton, ont contribué au marché de la crypto-art qui est évalué à plus de 100 millions de dollars, selon le rapport.

Parmi les pièces vendues, il y avait une image d’un bébé gardant Mars qui s’est échangé à 300000 dollars en moins de 10 minutes et a été remis en vente sous le nom de « Nouveau-né 2 » pour 2,5 millions de dollars, a ajouté le rapport. Il y a des spéculations en ligne selon lesquelles la baie était une représentation du bébé de Grimes et du PDG de Tesla, Elon Musk, bien que Grimes ait décrit le bébé dans l’œuvre d’art comme «la déesse de la néo-genèse».

La collection comptait un total de 10 œuvres d’art, réalisées en collaboration avec le frère de Grimes, Mac Boucher. Deux des œuvres, de courtes pièces vidéo appelées Earth and Mars, ont été mises à disposition sous forme de grandes éditions à un prix fixe de 7500 $ (5400 £), et chacune s’est vendue environ 300 exemplaires au cours des 48 heures de mise en vente, rapporte Le gardien.

L’œuvre comprend des images d’un bébé avec des ailes dans l’espace, et certaines pièces sont mises en musique sur une nouvelle musique de Grimes. Le morceau «Earth» présente la chanson inédite «Ærythe». La pièce «Mars» a le «Thème de Mars», et «Death of the Old» contient une démo de «Anhedonia». Grimes a vendu sa dernière œuvre d’art, «Death of the Old», lundi pour près de 400 000 $.

Toutes les pièces ont été vendues en tant que NFT, une branche du secteur de la crypto-monnaie qui permet aux œuvres d’art et autres médias d’être «tokenisés» et vendus via des mécanismes similaires à des actifs numériques tels que le bitcoin. Récemment, une version gif numérique rare de Nyan Cat s’est également vendue 500 000 $.

Grimes prévoit de donner une partie des bénéfices à Carbon 180, une organisation à but non lucratif axée sur la réduction des émissions de carbone, rapporte Express indien. Son petit ami, Elon Musk, a également plaidé pour la réduction des émissions de carbone et a même annoncé un prix pour la meilleure technologie de capture du carbone ».