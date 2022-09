Brahmastra mettant en vedette Alia Bhat et Ranbir Kapoor enfin sorti en salles après des années de retard. Ayan Mukerji travaille sur le film depuis des années. Réservation à l’avance de Brahmastra rapport avait également surpris tout le monde. Eh bien, Brahmastra a été l’un des films les plus attendus de l’année. Et maintenant, il est temps pour Brahmastra jour 1 box-office le recueil. Le film de science-fiction avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt est enfin terminé La période sèche de Bollywood Au box-office. Oui, enfin, Brahmastra a livré ce qui manquait depuis quelques mois. Jetons un coup d’œil au rapport de collecte au box-office de Brahmastra ci-dessous:

Brahmastra devient la plus grande ouverture hors vacances

Brahmastra a été tendance dans le Nouvelles du divertissement pour diverses raisons et maintenant, ça va être tendance pour sa collection au box-office. Selon un rapport de Bollywood Hungama, la vedette d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor a collecté Rs 36,50 à 38,50 crores le jour 1. Un autre rapport selon Box Office India indique que le film d’Ayan Mukerji a rapporté Rs 35-36 crore le jour de l’ouverture. Brahmastra est devenu le plus grand ouvreur pour une sortie non fériée. Enfin, le travail acharné d’Ayan et de son équipe aux côtés des acteurs et de l’équipe a porté ses fruits. Brahmastra a dépassé les collections de Kartik Aaryan et Kiara Advani avec Bhool Bhulaiyaa 2 qui est l’un des films les plus réussis de Bollywood en 2022. Bhool Bhulaiyaa 2 a gagné Rs 14,11 crore le premier jour.

Budget Brahmastra, frais de casting

Brahmastra est réalisé avec un budget énorme compte tenu de la distribution et des camées de l’ensemble. On dit que la première partie du film de science-fiction est réalisée sur Rs 410 crores. Selon les rapports, Ranbir Kapoor a facturé 25 à 30 crores de roupies tandis que les frais d’Alia étaient de 10 à 12 crores de roupies. Amitabh Bachchan, qui joue un rôle central dans Brahmastra, aurait chargé Rd 8-10 crore. Le film est lourd sur VFX et selon les rapports, ce sont les plus grands moments forts du film. Outre l’hindi, Brahmastra est également publié en langues tamoule, télougou, malayalam et kannada.

Brahmastra met également en vedette Shah Rukh Khan, Mouni Roy, Saurav Gurjar et Nagarjuna Akkineni pour n’en nommer que quelques-uns.