Collection Black Adam au box-office dans le monde: le film de Dwayne Johnson devrait rapporter plus de 60 millions de dollars aux États-Unis, 100 millions de dollars dans le monde pour le week-end

Il n’y a pas qu’en Inde que Dwayne Johnson film de super-héros Adam noir ratisse dans le moolah comme le nouveau Film de super-héros DC a pris un départ fulgurant aux États-Unis à partir des seules avant-premières du jeudi soir et a extrêmement bien performé sur tous les autres marchés internationaux où il a ouvert. Le Rocher starrer semble prêt à mettre fin à la phase extrêmement ennuyeuse d’Hollywood au box-office depuis plusieurs semaines tout en signalant un autre gagnant à la fois pour la superstar et le CC marque, qui a été sur une séquence plus chaude que merveille de plus tard.