Collection au box-office Laal Singh Chaddha contre Raksha Bandhan: le film d’Aamir Khan prend la tête de la vedette d’Akshay Kumar avec des réservations à l’avance

Le 11 août sera un grand jour pour les fans de Bollywood. Aamir Khanc’est Laal Singh Chaddha et Akshay Kumarc’est Raksha Bandhan vont sortir le même jour. Deux grands films s’affrontent au box-office et tous sont sur les collections. Étant donné que les films de Bollywood ont eu du mal à maintenir une bonne course aux guichets dans l’ère post-pandémique en mettant à nu quelques films, Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan devraient ramener le public dans les salles. Mais qui prend la tête des deux ?

Aamir Khan prend la tête du roi du box-office Akshay Kumar

Si les derniers rapports sur les réservations à l’avance des films sont quelque chose à dire, Aamir Khan semble prendre les devants ici. Selon un rapport de Box Office India, les réservations à l’avance du film d’Aamir Khan ont suscité une bonne réponse. Ainsi, on s’attend à ce que le film fasse environ Rs 8 crore en réservations à l’avance. D’un autre côté, la vedette d’Akshay Kumar pourrait être témoin de la moitié de ce que le film d’Aamir Khan produira grâce à ses réservations anticipées. La vedette de Raksha Bandhan devrait atteindre la marque de Rs 3 crore. Même si le film sort le jour de Raksha Bandhan, le buzz pour le film d’Aamir Khan semble être plus élevé.

Tendances #BoycottLaalSinghChaddha et #BoycottRakshaBandhan sur Twitter

Le spectacle au box-office des deux films sera intéressant à voir car il y a également eu des promotions négatives autour de lui. Avant la grande sortie, #BoycottLaalSinghChaddha et #BoycottRakshaBandhan ont tendance sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont appelé à leur boycott pour plusieurs raisons. Aamir Khan a subi la colère des internautes à propos de ses anciens commentaires sur l’intolérance tandis qu’Akshay Kumar était du côté des destinataires après que de vieux tweets de l’écrivain Kanika Dhillon aient été qualifiés d ‘”hindouphobes”.