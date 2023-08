Collection au box-office Jailer: la visite d’Ayodhya de Rajinikanth pour aider le film à atteindre le record de 1000 crore?

Le Rajinikanth la tempête semble avoir envahi le monde avec le dernier film de l’acteur Geôlier créer des ravages au box-office. Le film s’est heurté au box-office indien avec Sunny Deol’s Gadar 2, Chez Akshay Kumar OMG 2 et celui de Chiranjeevi Bhola Shankar, mais a réussi à tenir bon et était solide comme un roc au jour 12 de sa sortie en salles. Le film a franchi la barre des Rs 550 crore dans le monde dans les 12 jours suivant sa sortie et se maintient au box-office mondial.

Geôlier Box Office Collecte Jour 12

Selon les premières estimations, Geôlier a collecté près de Rs 7 crore le jour 12, portant sa collection totale au box-office en Inde à Rs 288,60 crore. Le film a franchi la barre des Rs 550 crore dans le monde lundi. S’adressant à Twitter, l’analyste commercial Manobala Vijayabalan a révélé les collections de Geôlier et a écrit: « Un autre jour, un autre record. Le geôlier ZOOMS de la superstar Rajinikanth a dépassé la marque brute de 550 cr au box-office de la WW. Seuls deux films ont dépassé cette marque du cinéma tamoul. # 2Point0 – 8e jour #Jailer – 12e jour. «

Autre jour, autre record. Le geôlier de la superstar Rajinikanth ZOOMS dépasse la marque brute de 5 5 0 cr au Box Office de la WW. Seuls deux films ont dépassé cette marque de Tamil Cinema.#2Point0 – 8ème jour#Geôlier – 12ème jour ||#Rajinikanth | #ShivaRajKumar | #Mohanlal|| pic.twitter.com/ZYOr9YSPML Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 21 août 2023

La visite d’Ayodhya de Rajinikanth pour aider le film à atteindre le record de 1000 crore?

Alors que Geôlier a créé une tempête dans les États du sud, l’activité du film a été affectée dans les États du nord en raison de Gadar 2 et OMG 2. Geôlier a collecté plus de Rs 200 crore dans le seul État du Tamil Nadu et doit donc rester stable dans le circuit du nord.

Récemment, Rajinikanth a rencontré le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, et a organisé une projection spéciale pour lui. Confirmant la nouvelle, Rajinikanth a déclaré ANI, « Je vais regarder le film avec le CM. C’est la bénédiction de Dieu que le film devienne un tube. » Ce moment pourrait donner au film un coup de pouce bien mérité au box-office et aider les collections au box-office de Geôlier franchir le cap des Rs 1000 crore dans le monde.

Réalisé par Nelon, Geôlier met également en vedette Priyanka Mohan, Tamannaah Bhatia, Ramya Krishnan, Yogi Babu, Vasanth Ravi et Vinayakan dans des rôles clés. L’intrigue du film tourne autour de Rajinikanth essayant le rôle d’un homme pour venger la mort de son fils flic.