Collection au box-office Gadar 2 Vs OMG 2 Jour 1: Sunny Deol bat Akshay Kumar avec une énorme marge; prouve que sa valeur marchande est intouchable

La confrontation entre Sunny Deol et Akshay Kumar dans les théâtres va être la chose la plus excitante car leurs fans mènent la campagne pour faire gagner leur superstar préférée, et il semble que Sunny Deol mène la bataille au box-office avec Akshay Kumar. Les deux films d’acteurs, Gadar 2 et OMG 2, vont sortir le même jour, et les fans sont enthousiasmés par cet affrontement car cela fait longtemps que ces deux films de superstars ne se sont pas affrontés. Selon les rapports, Gadar 2 est en tête du péage maintenant que plus de 3,30 crore de billets ont été vendus, tandis que OMG 3 d’Akshay Kumar a réussi à collecter environ 65 roupies lakh sur la base de la réservation à l’avance des billets.

#Gadar2 statut de réservation à l’avance auprès de *chaînes nationales* Remarque : DAY 1 biz #PVR: 12100 #INOX: 8600 #Cinépolis: 9350 Total : 30 050 billets vendus pic.twitter.com/T3pYZrEloM taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 4 août 2023

Il ne reste plus que 5 jours avant la sortie, et les réalisateurs ne ménagent aucun effort pour que leurs films touchent le maximum d’audience dans les salles. Bien qu’il s’avère que Gadar 2 va être une affaire énorme et que l’on prétend que 3,30 crores ont été collectés selon le box-office indien, lorsque nous parlons d’Akshay Kumar en raison de flops consécutifs de Raksha Bandhan à Selfiee , le public est sceptique et pourrait n’aller au théâtre qu’après avoir entendu un bon bouche à oreille sur le film, et jusqu’à présent OMG 2 n’a réussi à saisir que 65 roupies dans la réservation à l’avance. Tout compte fait, les stars, Sunny et Akshay, sont des acteurs légendaires, et ils ne se soucient pas beaucoup du contenu et ont une confiance totale en leurs fans.

Pendant ce temps, Sunny Deol fait la promotion de Gadar 2 et visite tous les lieux religieux pour rechercher les bénédictions du Tout-Puissant pour le succès de Gadar 2.