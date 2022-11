Collection au box-office Drishyam 2: Ajay Devgn-Tabu starrer recueille Rs 21 crore; devient la troisième meilleure journée d’ouverture post COVID-19

Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna et d’autres vedettes Drishyam 2 sont sortis vendredi. Le film a réussi à gagner les cœurs avec son scénario et son intrigue captivants. Le film a impressionné le public avec son intrigue et les acteurs jouant les côtelettes. La collection au box-office de Drishyam 2 pour le jour 2 est assez impressionnante. Jusqu’à présent, le film a rapporté Rs 7,60 crore dans les chaînes mondiales le premier jour. Plus tard, cela conduit à une collection de Rs. 15 crores le jour 2 et il semble que la collection au box-office ait fait un bond. Selon un rapport de Box Office India, le film a enregistré la troisième meilleure journée d’ouverture après COVID-19. Le film aurait recueilli un nombre impressionnant de roupies au box-office. 36,97 crores le vendredi et le samedi.

Les numéros de collection de films au box-office du jour 2 présentent un bond massif de Rs 7,60 crores à Rs 11,5 crores. Apparemment, Drishyam 2 s’est classé dans environ Rs 21 crores le jour 2 et a fait un énorme bond de 50%. L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a tweeté les chiffres du jour 1 et du jour 2 sur ses réseaux sociaux. Il a également tweeté que des émissions de minuit se déroulent dans plusieurs chaînes multiplex en raison de la demande du public.

Jetez un œil au tweet de Taran Adarsh ​​-

#Drishyam2 chez *chaînes nationales* *Jour 1* vs *Jour 2* biz #PVR: 3,45 cr / 5 cr #INOX: 2,75 cr / 4,10 cr #Cinépolis: 1,40 cr / 2,05 cr Total : 7,60 cr / 11,15 cr Croissance au jour 2 : 46,71 % ??? pic.twitter.com/QnQhfe0SE0 taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 19 novembre 2022

Il y a des rapports que le film d’Ajay atteindra Rs. 50 crores ce week-end. Le film a collecté Rs 15,30 crores le premier jour et a dépassé la collection Tanhaji: The Unsung Warrior d’Ajay Devgn.