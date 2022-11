Collection au box-office Drishyam 2: Ajay Devgn, star de Tabu franchira Rs 100 crore la première semaine? Voici combien il collectera le week-end

Le film Drishyam 2 présente Ajay Devgn, Akshaye Khanna, Tabu et Shriya Saran dans les rôles principaux. Le film est sorti vendredi et a reçu des réponses incroyables de la part des fans. Les fans d’Ajay Devgn adorent le film et félicitent les acteurs pour leurs performances. Eh bien, il semble que Drishyam 2 soit en passe de devenir un super hit.

Taran Adarsh ​​a été cité par TimesofIndia disant que des acteurs comme Ajay, Akshaye, Tabu et Shriya Saran sont incroyables. De plus, Amod Mehra a ajouté que le film collecterait Rs 55 crore vendredi, samedi et dimanche. Il a en outre ajouté en disant que Drishyam 2 franchira Rs 100 crore d’ici la fin de sa première semaine.

Les fans d’Ajay Devgn et de Tabu exhortent les créateurs à sortir Drishyam 3. Ils ont même dit que c’était l’une des meilleures sorties de l’année. Selon la tendance actuelle, Drishyam 2 dépassera facilement Tanhaji d’Ajay: les numéros de la journée d’ouverture du guerrier méconnu. Taran a même tweeté en informant qu’il y avait des projections de minuit à 23h59 dans des multiplex sélectionnés à Mumbai.

Un regard sur le tweet de Taran Adarsh ​​-

LES PROJECTIONS DE MINUIT DE ‘DRISHYAM 2’ COMMENCENT À MUMBAI [11.59 pm] de #Drishyam2 commencer à certains multiplex de #Bombay vu l’excellente réponse. taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 18 novembre 2022

Le personnage d’Ajay, Vijay dans Drishyam, sorti en 2015, était un méga blockbuster. Le plan de Vijay pour protéger sa famille d’une affaire de meurtre tombe à pic. Le casting vedette de Drishyam 2 comprend également Ishita Dutta, Rajat Kapoor et Mrunal Jadhav dans des rôles de soutien. Drishyam 2 est barré par Abhishek Pathak.