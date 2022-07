Collection au box-office de Shamshera : Ranbir Kapoor vedette sur la plupart des écrans ; Ek Villain Returns devrait remplacer dans toutes les émissions principales

Shamshera, qui est sorti en salles le 22 juillet, a été abattu pour être le prochain artiste masala sur grand écran de Bollywood, mais n’a pas réussi à le faire. Réalisé par Karan Malhotra de Agneepath célébrité, Shamshera étoiles Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor. Il tourne autour de Shamshera / Balli, essayé par Ranbir Kapoor dans son premier double rôle de père et fils, le messie de sa tribu, qui est boudée par les comparses de haute caste des Britanniques pour leur appartenance à la caste inférieure. Le film a réussi certains chiffres, mais ils sont bien en deçà de ce qui était attendu compte tenu du budget, de l’échelle et de la distribution de stars.

Ek Villain revient pour remplacer Shamshera dans tous les grands spectacles

Nous avons parlé à l’expert commercial et exposant Vishek Chauhan qui a estimé que Shamshera se pliera pour une collection à vie d’environ 50 à 55 crore net. Compte tenu de la situation déplorable, il n’est pas surprenant que nous ayons demandé à la plupart des autres exposants, à la fois dans les écrans simples et les multiplexes, que Shamshera soit pratiquement hors de tous les grands écrans, avec John Abraham, Disha Patani, Arjun Kapoor et Tara Sutaria avec Ek Villain Returns. pour le remplacer dans toutes les émissions de prime time. En l’absence de film majeur d’Hollywood ou du Sud à sortir également, Ek Villain 2 a à peu près une route ouverte au box-office.

Box-office de Shamshera : Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec le film de Ranbir Kapoor ?

Donc, ce qui a exactement indisposé Shamshera au box-office alors que le film est loin d’être aussi mauvais qu’on le prétend. Vishek a ajouté: “Ils (YRF) ont essayé de commercialiser Ranbir Kapoor dans un nouvel avatar d’action de masse, mais ce n’est pas son image. Un si gros pari sur une épopée historique n’aurait pas dû être placé sur un héros non testé sur ce territoire. Il “Ça aurait été mieux si un film d’action contemporain avec un budget plus petit. Trop d’argent a été dépensé et les attentes étaient trop élevées. L’ouverture n’est pas mauvaise, mais c’est le cas pour le type de budget en jeu et le battage médiatique du film arrivé avec.” Espérons que Ranbir rebondira bientôt.