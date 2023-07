Collection au box-office de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: Alia Bhatt, le nouveau film de Ranveer Singh monte en flèche le jour 2

Karan Johar réalisé un nouveau film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani divertit les fans. Il a Alia Bhat jouant Rani et Ranveer Singh en tant que Rocky dans un drame d’histoire d’amour qui met en valeur les différences de cultures en Inde, brise les stéréotypes et plus encore. Et après une ouverture décente le jour 1 au cinéma, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani jour 2 collections au box-office sont sortis. Et le film a connu une certaine croissance mais pas si grande le premier samedi.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani jour 2 collections au box-office

Ranveer Singh et Alia Bhatt avec le nouveau film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani frappent de l’argent pendant que vous lisez ceci. Le film a rapporté Rs 16,05 crores lors de sa première diffusion samedi. Les collections de 2 jours du film s’élèvent maintenant à Rs 27,15 crores, net au box-office. C’est plus de 30 pour cent de croissance dans les collections. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a gagné Rs 11,10 crores le premier jour. Dharma Productions a partagé le numéro sur son compte Instagram officiel. Kamal R Khan avait félicité Karan Johar pour avoir partagé de vrais chiffres plutôt que de faux tout en prenant un jibe à Ajay Devgn.

Découvrez le rapport au box-office de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani ici:

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a bien gagné, même si cela ne correspond peut-être pas aux attentes de beaucoup. Et les deux prochains jours sont extrêmement cruciaux pour le film. C’est dimanche aujourd’hui et il y a de fortes chances que Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani voit plus de pas. Bien qu’il y ait des internautes qui appellent le film, le film pourrait profiter du bouche à oreille qui se répand assez rapidement.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani remporte le box-office international

Le film vedette de Ranveer Singh et Alia Bhatt est classé troisième sur la liste sur le marché nord-américain. Il est classé 3e sur la liste, juste derrière Pathaan et Ponniyin Selvan 2. Il a battu Adipurush, Waltair Veerayya, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et plus encore. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a Jaya Bachchan, Shabana Azmi et Dharmendra jouant des rôles clés avec d’autres membres de la distribution de soutien.

DharmaP Productions a soutenu Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Viacom18 Studios. Il a reçu des critiques élogieuses de la part des célébrités. D’Anurag Kashyap à Janhvi Kapoor, Abhishek Bachchan, Neetu Kapoor et d’autres célébrités n’ont que de bonnes choses à dire sur Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Kangana Ranaut, d’autre part, a critiqué le film et fait honte à Karan d’avoir gaspillé autant d’argent en copiant son travail vintage.