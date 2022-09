Collection au box-office de Ponniyin Selvan : territoire d’outre-mer majeur de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, film de Trisha sous MENACE pour CETTE raison

Après une bande-annonce très appréciée, des chansons qui ont touché les bonnes notes et une vaste campagne promotionnelle, Ponnyyin Selvan est sur le point de passer sur grand écran et l’excitation parmi les professionnels et le public est palpable. Non seulement le Mani Ratnam réalisateur Ponniyin Selvan 1 semble prêt pour une ouverture fracassante à la box-officemais le commerce estime également que le Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karti et Jayam Ravi starrer a tout ce qu’il faut pour devenir un blockbuster de tous les temps pour le Industrie cinématographique tamoule si le contenu clique compte tenu du départ fantastique en ce qui concerne sa réservation à l’avance.