Collection au box-office de Ponniyin Selvan jour 1: Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, le film Trisha prend la troisième meilleure ouverture de 2022 pour les films tamouls après Beast et Valimai

Nouveau film tamoul Ponnyyin Selvan a été à la hauteur des attentes à plus d’un titre au box-office. Tandis que le Mani Ratnam réalisateur Ponniyin Selvan 1 devait auparavant ouvrir à plus de 20 crore brut dans son Tamil version, avec le brut mondial s’élevant à plus de 40 crores, il a maintenant dépassé ces estimations sur les deux fronts. La Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karti et Jayam Ravi starrer a pris la troisième meilleure ouverture pour n’importe quel Film tamoul cette année, suite La bête et Valimaiet devant Vikram, le plus gros succès tamoul de cette année.