Collection au box-office de Laal Singh Chaddha : les exposants du film SLASH 1300 d’Aamir Khan-Kareena Kapoor Khan montrent en raison du manque d’audience ; Un “scénario désastreux” inquiète le commerce

Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan était l’un des films les plus attendus de 2022. Le film est le remake officiel de Forrest Gump, qui est un classique. Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan est réalisé avec un budget de Rs 180 crores, ce qui est assez important. Le film a souffert de la tendance #BoycottBollywood, qui est présente sur les réseaux sociaux. Il semble qu’il a été affecté à hauteur de 20 à 25 pour cent par le même. Le plus triste est que les revenus combinés de Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan le premier jour au box-office sont inférieurs à Rs 20 crores. Les deux films étaient en première ligne avec des superstars comme Aamir Khan et Akshay Kumar.

#LaalSinghChaddha est scandaleusement bas le jour 1… Le démarrage ennuyeux a ajouté aux malheurs d’une industrie en difficulté… Mieux dans les multiplex premium, mais les circuits de masse sont faibles… Il faut marquer de gros chiffres du vendredi au dimanche pour sauver la situation … Jeu 12 cr. #Inde biz. *TOUTES LES VERSIONS. pic.twitter.com/Wc015wWEr9 taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 12 août 2022

Les exposants sont sous le choc. Selon un rapport de Bollywood Hungama, les propriétaires de salles de cinéma ont volontairement décidé de réduire les émissions de Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan. Une source a déclaré au portail que les deux films avaient reçu 10 000 émissions dans toute l’Inde, et qu’aucun d’eux “ne justifiait ce genre de présentation”. Il semble qu’il n’y avait que 10 à 12 personnes dans les salles le jour de l’ouverture. La source a déclaré à Bollywood Hungama : “Voyant la non-présentation, les exposants ont décidé de réduire la présentation des deux films le deuxième jour pour économiser sur les frais généraux et augmenter le taux d’occupation dans les émissions limitées.” C’est en effet inquiétant pour toute la fraternité.

#RakshaBandhan a un début décevant le Jour 1… Les circuits de masse sont plus performants [good occupancy in evening shows]mais les métros sont extrêmement faibles… Biz doit croître/sauter du vendredi au dimanche pour améliorer ses perspectives… Jeu 8,20 cr. #Inde biz. pic.twitter.com/lqayFfGItF taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 12 août 2022

Les 1 300 spectacles de Laal Singh Chaddha ont été supprimés dans le pays. D’autre part, Raksha Bandhan a vu une réduction de 1000 émissions. La source a déclaré à Bollywood Hungama que c’était une mauvaise décision de donner aux films une diffusion aussi large. Laal Singh Chaddha a échoué dans les circuits de masse tandis que Raksha Bandhan a de mauvaises performances dans les multiplex. La source aurait déclaré: “En fait, malgré la réduction volontaire des émissions, de nombreuses émissions des deux films ont été annulées vendredi matin faute de public. C’est un scénario désastreux sur le terrain.”