Collection au box-office de Kushi, jour 1 : l’alchimie entre Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu est gagnante

Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhule film dramatique romantique très attendu de Kushi enfin sorti en salles ce vendredi. Réalisé par Shiva Nirvana, le film marque la première collaboration à l’écran de Vijay et Samantha. L’alchimie électrisante du duo lors des événements promotionnels du film a enthousiasmé les fans. Kushi et c’est ainsi qu’ils ont afflué en grand nombre dans les cinémas pour donner un grand coup de pouce à sa collection au box-office du premier jour. Le film connaît un démarrage fulgurant au box-office et devrait enregistrer de gros chiffres ce week-end.

Kushi collecte au box-office jour 1

Le premier jour de sa sortie, Kushi collecté Rs 16 crore. Le film devrait faire mieux ce week-end grâce au bouche à oreille positif et devrait également être déclaré un succès au box-office.

Kushi parcelle

Le film de comédie romantique est une histoire d’amour entre un officier de l’armée et une fille cachemirienne dans les montagnes du Jammu-et-Cachemire. La façon dont ils se marient contre la volonté de leurs parents et comment ils surmontent les malentendus de leur vie constitue le reste du récit du film.

Kushi casting

Mettant en vedette Vijay et Samantha dans les rôles principaux, le film présente également Jayaram, Sachin Khedekar, Murali Sharma, Vennela Kishore, Lakshmi, Ali, Rahul Ramakrishna, Srikanth Iyengar, Saranya Pradeep et Rohini.

Samantha Ruth Prabhu réagit à Kushi libérer

Vendredi, Samantha a profité de son compte Instagram pour partager une publication après la sortie de son dernier film Koushi. Dans son message, l’acteur a partagé des photos d’elle s’interrogeant sur la réaction au film. Dans la dernière diapositive, Samantha a partagé une vidéo de gens huant et dansant dans les cinémas tout en regardant le film.

« Ça n’est jamais plus simple, c’est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Merci pour #Kushi Photo 1- Après la sortie du film Photo 2 et 3- Avant(le stressssssssssss) Vidéo 4- Tu me donnes envie la fille la plus chanceuse du monde », a écrit l’acteur en légende de son message.