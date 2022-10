Collection au box-office de Kantara : le film de Rishab Shetty dépasse KGF dans le monde ; devient le troisième film du Sud le plus rentable en hindi pour 2022

Si la réalisation box-office jalon dix-neuf à la douzaine est un art, alors Kantara est devenu son artiste résident ces derniers temps. C’est le nouveau pan-indienne film qui est devenu à la mode et les chiffres sont là pour le prouver. Le dernier jalon au box-office que le Rishab Shetty starrer a réalisé est quelque chose que personne n’aurait pensé concevable, du moins pas si tôt. Mais le Collection Kantara au box-office a encore fait l’impensable, ayant dépassé les deux KGF et KGF 2mettant en vedette Yash. Expliquons comment…

Kantara bat les pas de KGF et KGF 2 au Karnataka

Le nouveau box-office auquel nous faisons référence est celui de Kantara battant les deux KGF 1 et KGF 2, mais pas par sa collection au box-office, mais par le nombre de pas. Fondamentalement, Kantara a vendu 77 billets lakh dans son État d’origine, le Karnataka, ce qui l’a devancé par les deux films KGF. En fait, et nous savons que cela surprendra la plupart, mais l’ancien détenteur du record du Karnataka n’était pas KGF Chapitre 2mais KGF Chapitre 1 avec 75 billets lakh, tandis que le premier avait vendu 72 billets lakh.

Kantara s’apprête à dépasser les collections du box-office KGF et KGF 2

Selon notre suivi dans les médias et le commerce du divertissement, la vedette de Rishab Shetty a amassé 115 crore net au box-office du Karnataka, et il est presque certain de battre les affaires de KGF et de KGF 2 pour finalement devenir le film le plus rentable de l’État (les prix des billets de ces deux derniers étaient beaucoup plus élevés, c’est pourquoi il ne les a pas dépassés malgré une plus grande fréquentation). Il est également susceptible d’être le premier film dans toutes les langues à franchir 1 crore de pas dans l’État. Les records ne cessent de chuter pour Kantara, n’est-ce pas ?