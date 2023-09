Collection au box-office de Jawan Jour 5 : le film de Shah Rukh Khan franchit la barre des 300 crores de roupies en Inde et crée un nouveau record

Shah Rukh Khanc’est Jawan La tempête s’empare du box-office indien. Dirigé par Atlée, le film a franchi des étapes importantes et créé de nouveaux records au box-office une semaine après sa sortie en salles. Lundi, la star de Shah Rukh a connu une énorme baisse de sa collection, mais a réussi à se maintenir au box-office. Le film est entré dans le club Rs 300 crore dans Inde et est désormais le troisième film de Bollywood à franchir la barre des Rs 300 crore en Inde cette année.

Jour 5 de la collecte au box-office de Jawan

La star de Shah Rukh Khan se porte bien au box-office mondial. Le film a réussi à franchir la barre des Rs 300 crore en Inde dans des langues telles que l’hindi, le tamoul et le telugu. Jetez un œil à la collection totale du box-office de Jawan en Inde:

Jawan Collecte au box-office jour 1 : Rs 75 crore

Collection au box-office de Jawan jour 2 : Rs 53,23 crore

Jawan Collecte au box-office jour 3 : Rs 77,83 crore

Jawan Collecte au box-office jour 4 : Rs 80,10 crore

Jawan Jour 5 de collecte au box-office : Rs 30 crore

Jawan Collecte totale au box-office (en 5 jours) : Rs 316,16 crore

Mondial, Jawan a collecté plus de Rs 520 crore. Le film a déjà été déclaré blockbuster de tous les temps et est en passe de battre Pathaan et Gadar 2 pour devenir le film hindi le plus rentable de tous les temps.

À propos Jawan

Marquant la deuxième sortie sur grand écran de Shah Rukh de l’année, Jawan présente le double rôle d’un père et d’un fils. Le film met également en vedette les superstars du sud Nayanthara et Vijay Sethupathi dans des rôles principaux aux côtés de Deepika Padukone dans une apparition spéciale. Réalisé par Atlee, le film met également en vedette Sanya Malhotra, Priyamani et Sunil Grover dans des rôles clés avec Sanjay Dutt dans une apparition.

L’intrigue du film tourne autour d’un ancien officier de l’armée, Vikram Rathore, et de son fils Azad, qui jure de récupérer la gloire perdue de son père. Le film aurait été tourné avec un énorme budget de plus de Rs 300 crore.