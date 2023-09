Collection au box-office de Jawan Jour 4 : le protagoniste de Shah Rukh Khan crée un tsunami ; gagne Rs 50 crore en seulement une demi-journée

Jawan crée l’histoire chaque jour et bat des records au box-office, et maintenant, selon les rapports, le Shah Rukh Khan et Nayanthara starrer a collecté Rs 50 millions en seulement une demi-journée au quatrième jour de sa sortie. Kamaal R. Khan est allé sur Twitter et a mentionné à quel point Jawan était imparable au box-office dès son premier dimanche alors qu’un grand nombre de personnes regardaient le film pendant le week-end. « Aujourd’hui #Jawan Le tsunami détruit tous les records du box-office. Le film a fait des affaires de 50Cr jusqu’à midi seulement. Alors imaginez, quelle sera l’activité jusqu’à la fin de la journée. »

Collection au box-office de Jawan Jour 4 : Le film de Shah Rukh Khan est imparable après être entré dans le club des 200 crores en 3 jours. Le film a collecté Rs 50 crore en seulement une demi-journée le quatrième jour de sa sortie en Inde. #Jawan *Jour 4 / Dimanche* dans les chaînes nationales Nett BOC Update : dimanche, 11h45 #PVR + #INOX: 18,15 cr #Cinépolis: 4,65 cr Total : 22,80 cr Jour 1 : 29,96 cr Jour 2 : 22,75 cr Jour 3 : 32,50 cr Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 10 septembre 2023

Shah Rukh Khanc’est Jawan n’est pas un film mais un festival pour ses fans et son public, et le film a tous les éléments pour devenir un divertissement de masse. Jawan a gagné 82 crores au total en Inde et a franchi la barre des 200 en seulement 3 jours. L’euphorie de Shah Rukh Khan est quelque chose que personne ne pourra jamais égaler dans l’histoire du cinéma indien.

Quand #Pathan et #Jawan sont des superproductions, alors personne ne peut arrêter le film du maître réalisateur Rajkumar Hirani #Dunki de devenir un blockbuster. Moyens @iamsrk a prouvé qu’il est la plus grande super star de Bollywood. Il a réalisé un record qu’aucun acteur ne pourra battre dans les 50 prochaines années. KRK (@kamaalrkhan) 10 septembre 2023

Après avoir donné des blockbusters massifs comme Jawan et Pathaantous les yeux sont rivés Dunky. Rajkummar Hirani est connu pour ressusciter sa carrière d’acteur, et maintenant, après avoir réalisé des superproductions, toute la pression est sur Hirani pour égaler la célébrité de la superstar au box-office.