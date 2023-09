Collection au box-office de Jawan Jour 3 : le film de Shah Rukh Khan entre dans le club de Rs 200 crore en Inde ; bat Gadar 2, Pathaan avec une énorme marge

Jawan rugit au box-office et est devenu le film le plus rapide à franchir 200 crore en Inde en 3 jours. La célébrité de Shah Rukh Khan est inimaginable. Jawan crée l’histoire chaque jour, et le jour 3, il aurait collecté Rs 82 crore et a réussi à vaincre Déol ensoleilléc’est Gadar 2 et son propre film Pathaan avec une grande marge. Jawan est imparable au box-office, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un samedi férié, le film a obtenu un numéro stellaire. Jawan la fièvre ne va pas mourir de sitôt. Jawan collecte Rs 82 crore le jour 3, et au total, le film gagne 203 crore, tandis que Gadar 2 a gagné 51 crores et Pathaan a récolté 38 crores. Maintenant Jawan devrait franchir la barre des 300 crores au cours du week-end, et dans le monde entier, Jawan envisage de toucher la barre des 500 crores.

Jawan est témoin d’une croissance le troisième jour au box-office indien. J’ai vendu un nombre record de 2 7 5 1 5 8 1 billets provenant uniquement des spectacles suivis. ||#ShahRukhKhan|#Jawan|| hindi Spectacles – 14817 Brut – 73,76 cr Tamil Spectacles – 905 Brut – 5,34 cr Télougou Spectacles – 786 Brut – 3,74 cr pic.twitter.com/7Mvl4nO8p4 Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 10 septembre 2023

BollywoodLife s’est entretenu exclusivement avec Akshay Rathe, et l’expert commercial a déclaré : « Nous pouvons nous attendre à Rs 60 crores de la ceinture hindi samedi. Dimanche pourrait être d’environ Rs 70 crore pour l’ensemble de l’Inde. Si vous ajoutez cela aux Rs 30 crore des marchés étrangers, Jawan dépasse largement les Rs 200 crore. De plus, la concurrence n’est pas très forte. Il n’y a que Warner Bros. Nun, qui est un film d’horreur ». Mais regardez les chiffres de samedi : ils sont supérieurs à ce qui était attendu. Eh bien, quand il s’agit de Jawan et Shah Rukh Khan, attendez-vous à l’inattendu.

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder le film. J’vous aime tous!!! Continuez à sourire, à danser et à répandre le bonheur !! https://t.co/f6jYRXwomg Shah Rukh Khan (@iamsrk) 9 septembre 2023

Shah Rukh Khan est submergé par tout l’amour et les réactions massives envers Jawan et a remercié chaque fan d’avoir aimé le film. « Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder le film. Je vous aime tous !!! Continuez à sourire, à danser et à répandre le bonheur !! »