Collection au box-office de Chandramukhi 2 Jour 6 : Le film de Kangana Ranaut est témoin d’une baisse massive et a même du mal à gagner 2,50 crores

Kangana Ranautc’est Chandramukhi 2 sorti jeudi la semaine dernière et a rapporté 8,25 crores à travers l’Inde. La collection du jour 2 était de 4,35 crores, et depuis lors, elle n’a connu qu’une croissance au box-office. Cependant, les premières estimations affirment que le jour 6, le film a connu une baisse massive et n’a frappé que Rs 2,05 crore. Selon les rapports de Sacnilk, le nouveau film mettant en vedette Kangana Ranaut et Raghava Lawrence a jusqu’à présent gagné 31 crores à travers l’Inde en collectant 2,05 crores le 6ème jour de sa sortie.

Chandramukhi 2, journée de collecte au box-office, rupture sage

Jour 1 : 8,5 crores

Jour 2 : 4,35 crores

Jour 3 : 5,5 crores

Jour 4 : 6,8 crores

Jour 5 : 4,55 crores

Jour 6 : 2,05 crore (premières estimations)

Collecte de masse ? Blockbuster déjà confirmé ? TN : environ 25cr AP/TS : environ 10cr ROI : environ 5cr À l'étranger : environ 9cr WW : 48+cr

Kangana Ranaut a reçu une réponse mitigée pour sa performance dans Chandramukhi 2

Kanganaqui étonne souvent ses fans et son public avec ses performances époustouflantes dans chaque film, a reçu une réponse mitigée pour son dernier album, Chandramukhi 2. Certains l’ont saluée comme une interprète puissante tandis que d’autres estimaient qu’elle n’était pas faite pour le rôle. On a également remarqué que la superstar Rajinikanth fait l’éloge de Raghava Laurent et les créateurs de Chandramukhi 2, mais a mis Kangana sur la touche car il n’a pas mentionné le nom de l’actrice.

Cela a agrémenté ma journée, un mot d'amour surprise de mon frère, mon gourou, ma superstar Thalaivar @rajinikanth De quels éloges supplémentaires aurions-nous besoin #Chandramukhi2 – vos encouragements comptent pour nous. Merci Thalaiva! Guruve Saranam - Raghava Lawrence

J'ai l'impression que Chandramukhi 2 est une énorme honte pour l'ensemble du casting de OG Chandramukhi. - Ashveenie Rajiswaran

Chandramukhi 2 collecte au box-office jour 7 estimation anticipée

Selon les rapports, les films de Kangana Ranaut et Raghava Lawrence pourraient gagner le même montant de roupies (2,2 à 1,12 crore) au box-office mercredi, et la collection totale sera de 33,17 crore au box-office en Inde.

Sortie de Chandramukhi 2 OTT

Il y a de fortes spéculations autour de la sortie de Chandramukhi 2 OTT selon lesquelles le film sera diffusé numériquement pendant Diwali, qui aura lieu en novembre sur Netflix. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet.