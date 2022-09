Collection au box-office de Brahmastra : Le film bollywoodien le plus attendu de l’année, Brahmastra, avec Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, est sorti ce vendredi 9 septembre. Nous recevons des retours mitigés du public. Certains fans n’ont pas du tout aimé le film, et certains d’entre eux ont vraiment raconté l’histoire, la performance, les effets visuels, les chansons et autres. Selon certains rapports, la collection du jour 1 du film est de près de Rs 35-40 crores. L’ouverture du film était vraiment impressionnante. Le film semble battre plusieurs records au box-office car il a reçu de bonnes critiques. La performance de Ranbir Kapoor a été vraiment appréciée par les fans. Dans cette vidéo, nous vous montrons les 5 dernières collections de films au box-office de Ranbir Kapoor. Regarder la vidéo.