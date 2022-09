Collection au box-office de Brahmastra: voici combien le drame fantastique de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt doit faire pour devenir un HIT

Ranbir Kapoor et Brahmastra, vedette d’Alia Bhatt, devraient sortir le 9 septembre 2022. Brahmastra est le premier film de la trilogie annoncée par Dharma Productions. Les acteurs principaux, dont Ranbir et Alia, sont occupés à promouvoir leur prochain film en plein essor. Les internautes sont constamment à la mode #BoycottBrahmastra et les stars demandent à leurs fans de regarder le film. Des questions se posent quant à savoir si leur film est capable de créer de l’argent au box-office ? Combien de numéros au box-office Brahmastra fera-t-il pour qu’il soit déclaré un succès?

Eh bien, dans une interview avec IndiaToday.in, l’analyste commercial Akshaye Rathi a donné une estimation approximative des calculs au box-office concernant Brahmastra. Le film aurait été réalisé avec un budget de plus de Rs 300 crore et les réalisateurs veulent offrir aux téléspectateurs une expérience pour la vie. Les acteurs ont travaillé dans le film pendant cinq ans maintenant. Selon un rapport publié dans IndiaToday.in, Akshaye a déclaré que dans le cas de Brahmastra, il est différent de la plupart des films. Il a même ajouté en disant que les films produits par Disney comme Marvel, Star Wars, Pixar, la façon dont la plateforme cherche à créer du profit. Mais créer des IPS qui génèrent des bénéfices pendant des années est important. Brahmastra a été tendance sur le Nouvelles du divertissement.

Il a même dit que Brahmastra est l’un de ces films dans lesquels les réalisateurs veulent créer diverses adresses IP car ils voudront monétiser pendant des années. Il a déclaré: “Bien que 100 crores de roupies ne suffisent peut-être pas, même si nous parvenons à atteindre un chiffre compris entre 200 et 250 crores de roupies, je pense que ce sera suffisant pour justifier de faire avancer cet univers, avec plus de personnages qui en sortent. Rs 250 crore ne sera pas assez proche pour récupérer l’investissement de ce film mais sera suffisant pour établir l’univers.’ Akshaye a conclu en disant que l’Astraverse est une tentative de faire quelque chose comme un multivers à partir de l’Inde. Réalisé par Ayan Mukerji, le drame fantastique mettra également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy dans les rôles principaux.