Brahmastra est en mode vol au box-office, avec un départ gigantesque, ayant enregistré l’un des plus grands week-ends d’ouverture de l’histoire du cinéma indien pour toutes les langues, sans compter Bollywood seul. La star de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt a ensuite tenu bon son premier lundi également pour transporter 137 crore net au cours de ses 4 premiers jours, comprenant toutes les langues, avec 121 crore net postés depuis son hindi écrans seuls. Malgré un bouche-à-oreille et des critiques mitigés, le Collection au box-office Brahmastra a été le moins affecté, montrant que le public recherche et aime le Effets visuels de Brahmastra et l’action, avec le Chansons de Brahmastra aussi avoir cliqué.

Le box-office de Brahmastra établit un record absolu dans le Sud

Brahmastra se porte si bien au box-office parce que le Sud contribue autant que le circuit hindi, le film étant sur le point d’établir un record de tous les temps pour n’importe quel Bollywood offrant sur tous les circuits du Sud, dépassement Aamir Khanc’est Dangalla référence de a reculé en 2016. Brahmastra première partie Shiva a jusqu’à présent accumulé un énorme net de 33 crore dans tous les territoires du Sud dans sa version hindi et doublée, avec le télougou marché qui y contribue le plus. À ce rythme, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne décroche le record de la vedette d’Aamir Khan, Dangal, l’ancien détenteur du record d’un Film bollywoodien sur le marché du Sud.

Brahmastra bénéficie de collections fantastiques dans toute l’Inde

La meilleure partie de la collection au box-office de Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji, produit par Karan Johar, et mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, avec Shah Rukh Khan dans une apparition prolongée, est qu’il a joué énormément dans toute l’Inde, y compris Mumbai , Delhi NCR, Pune, Hyderabad et Bangalore, tandis que des intérieurs comme UP, Bihar, Gujarat et CI rapportent également des chiffres brillants, et même de plus petits marchés du Sud comme Nizam et Mysore affichent également de très bons chiffres.