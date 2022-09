Collection au box-office de Brahmastra : Ranbir Kapoor, le film Alia Bhatt vend des billets de 1 lakh pour le premier jour, 2 lakh pour le week-end d’ouverture ; sentiers seulement KGF 2

Brahmastra, produit par Karan Johar et dirigée par Ayan Mukerjia pris un départ bien meilleur que prévu à la box-office, avec jusqu’à 25 000 billets vendus dans les trois chaînes nationales de multiplex, le jour même de l’ouverture des réservations et des guichets qui n’ont pas encore ouvert dans certaines poches à travers le pays. Cela augure magnifiquement bien pour le week-end d’ouverture, montrant qu’il y a un réel intérêt parmi le public à regarder le Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette, indiquant que le Remorque Brahmastra, Chansons de Brahmastra et les promotions ont tous cliqué grand temps. Et maintenant, ce nombre de 25 000 est passé à bien plus d’un lakh.

Brahmastra prend la meilleure réservation à l’avance après la pandémie

En fait, nos sources commerciales et notre propre suivi au box-office ont identifié le réalisateur d’Ayan Mukerji et la production de Karan Johar, Brahmastra, avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, comme la meilleure réservation à l’avance pour un poste de film de Bollywood. -pandmemic, et les chiffres sont si bons pour les 2 premiers jours environ qu’il aurait été considéré comme bon même pendant les périodes pré-pandémiques, mais de nos jours, il est prêt pour une ouverture de rêve devenue réalité.

Brahmastra vend plus de 1 lakh de billets pour le jour 1

Oublier Films bollywoodiens seul, encore plus réconfortant est le fait que Brahmastra première partie Shiva suit mieux dans les trois chaînes nationales de multiplex que RRR avait dans son hindi version, ayant déjà collecté plus jusqu’au mardi matin 6 septembre que le SS Rajamouli RRR ou même Bhool Bhulaiyaa 2 (Le meilleur de Bollywood avant cela) avait pour le jour 1 au cours de toute sa réservation à l’avance avant la sortie. Brahmastra est maintenant seulement derrière KGF 2 en termes de réservation à l’avance pour le jour 1, mais cela semble hors de portée de tout film car il avait vendu 4,10 lakh de billets avant son ouverture, son engouement étant à un niveau entièrement différent. Vérifiez simplement les chiffres étonnants ci-dessous:

RRR (hindi) – 1,5 lakh de billets vendus pour le jour 1 – dernière avance avant la sortie

Bhool Bhaliayaa 2 – 1,3 lakh billets vendus pour le jour 1 – dernière avance avant la sortie

Brahmastra – 1,7 billets vendus pour le jour 1 – avance jusqu’à mardi matin avec 3 jours restants avant la sortie

Brahmastra vend plus de 2 lakh de billets pour le week-end d’ouverture.

En ce qui concerne le week-end d’ouverture, Brahmastra établit à nouveau des records car le film a déjà vendu plus de 2 lakh de billets sur les trois chaînes nationales de multiplex et compte.