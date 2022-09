Collection au box-office de Brahmastra: Ranbir Kapoor, le film Alia Bhatt laisse derrière lui toutes les réservations anticipées post-pandémiques; entre dans le TOP 10 des avancées de tous les temps à Bollywood

Brahmastra, réalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar, a pris un départ fantastique au box-office, avec jusqu’à 1 lakh de billets déjà vendus pour le jour 1 et plus de 2 lakh de billets vendus pour le week-end d’ouverture dans les trois chaînes nationales de multiplexes seules. Ces chiffres étonnants n’incluent pas les écrans uniques, dont beaucoup n’ont pas ouvert leurs réservations. Cela montre un réel intérêt du public à regarder le Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette, indiquant que le Remorque Brahmastra, Chansons de Brahmastra et les promotions ont tous cliqué grand temps. Et maintenant, Brahmastra a fait l’imaginable en termes de réservation à l’avance.

Brahmastra prend la meilleure réservation à l’avance après la pandémie

Nos sources commerciales et notre propre suivi au box-office ont identifié le réalisateur d’Ayan Mukerji et la production de Karan Johar, Brahmastra, avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, comme la meilleure réservation anticipée pour un film de Bollywood post-pandémique, et les chiffres sont si bons pour les 2 premiers jours environ qu’ils auraient été considérés comme bons même pendant les périodes pré-pandémiques, mais de nos jours, c’est prêt pour une ouverture de rêve devenue réalité.

Brahmastra entre dans le top 10 des avancées de tous les temps à Bollywood

Comme nous l’avions mentionné précédemment, l’inimaginable s’est produit car Brahmastra a non seulement pris la meilleure réservation à l’avance après la pandémie parmi les films de Bollywood, mais est également sur le point de se classer parmi les dix premières réservations à l’avance de tous les temps pour Bollywood. En l’état, les films ont déjà vendu plus de billets avant leur sortie que même RRR dans sa version hindi (ne traînant que derrière KGF 2 parmi Films du Sud), mais ce dernier exploit n’était pas prévu même par les prévisions commerciales les plus optimistes. Consultez les chiffres ci-dessous (données disponibles uniquement depuis l’ère du multiplex):

Réservations à l’avance post-pandémie pour tous les films indiens

Brahmastra : 1,90 lakh de billets vendus (il reste 2 jours avant la sortie)

RRR : 1,5 lakh de billets vendus

83 : 1,20 lakh de billets vendus

Bhool Bhulaiyaa 2 : 1,30 lakh de billets vendus

Laal Singh Chaddha : 60 lakh billets vendus

Jug Jugg Jeeyo : 55 000 billets vendus

Gangubai Kathiawadi : 50 000 billets vendus

Shamshera : 45 lakh billets vendus

Samrat Prithviraj : 40 lakh billets vendus

Raksha Bandhan : 35 000 billets vendus

Réservations à l’avance de tous les temps pour les films de Bollywood uniquement

Guerre : 4 000 billets vendus

Prem Ratan Dhan Paayo : 3,50 lakh de billets vendus

Thugs Of Hindostan : 3,40 lakh de billets vendus

Bharat : 3,20 lakh de billets vendus

Sultan : 3,10 lakh de billets vendus

Dangal : 3 000 billets vendus

Sanju : 2,90 lakh de billets vendus

Tiger Zinda Hai : 2,75 lakh de billets vendus

Mission Mangal : 2,70 lakh de billets vendus

Brahmastra est sûr de dépasser Mission Mangal et Tiger Zinda Hai dans les 2 prochains jours, avec une chance extérieure de même dépasser Sanju.