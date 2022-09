Collection au box-office de Brahmastra: Ranbir Kapoor, la réservation anticipée du film Alia Bhatt devrait dépasser Baahubali 2 et KGF 2 pour devenir le meilleur du cinéma indien

Brahmastra, le réalisateur d’Ayan Mukerji et la production de Karan Johar sous sa bannière Dharma Productions, connaît un début étonnant au box-office, avec facilement plus de 2,5 lakh de billets déjà achetés pour le premier jour et plus de 3 lakh de billets mis en vente pour le premier week-end aux trois chaînes nationales de multiplex seulement. Ajoutez la réservation à l’avance sur les écrans uniques, qui ont maintenant ouvert leurs compteurs, et vous disposez de l’un des meilleurs suivis de pré-sortie pour n’importe quel film dans n’importe quelle langue en Inde. Cela indique que la bande-annonce de Brahmastra, les chansons de Brahmastra et les promotions des vedettes de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont toutes fonctionné jusqu’à l’effet souhaité. Et maintenant, la réservation à l’avance de Brahmastra a ajouté une autre énorme plume à son plafond.

Brahmastra prend la meilleure réservation à l’avance après la pandémie

Nos sources dans le secteur de l’information sur le divertissement et notre propre suivi au box-office ont identifié Brahmastra, réalisé par Ayan Mukerji, produit par Karan Johar et mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, comme la meilleure réservation à l’avance pour n’importe quel film post-pandémique, que ce soit Bollywood, Hollywood ou même l’un des soi-disant mastodontes du Sud … oui, encore mieux que RRR, dont il a dépassé toute l’avance avec plus de 3 jours restants pour sortir en effet un rêve venu -véritable ouverture. Eh bien, il est maintenant allé plus loin pour établir un record de tous les temps, car il est sur le point de dépasser à la fois KGF 2 et Baahubali 2.

Brahmastra s’apprête à battre le record d’avance de tous les temps dans le cinéma indien

KGF 2 et Baahubali 2 sont jusqu’à présent les seuls films du cinéma indien à avoir franchi la barre des 30 crores nets pour les réservations à l’avance, et si les écrans uniques atteignaient le nombre requis, Brahmastra pourrait être le troisième film à le faire, et en fait, a même une chance de les dépasser. La chose la plus encourageante est que l’avance est aussi bonne dans les métros que dans les multiplex des petites villes. La collection du jour 1 elle-même peut facilement toucher 35 crores nets, sans parler du week-end d’ouverture, et elle a le potentiel de faire taire pour toujours le gang du «boycott de Bollywood».