Brahmastra, vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, a démarré sur les chapeaux de roue au box-office. Karan Johar a partagé que le réalisateur Ayan Mukerji a rapporté Rs 160 crore dans le monde en seulement deux jours après sa sortie. Mais Kangana Ranaut n’est pas convaincu. Elle a maintenant mis au défi Karan Johar de s’asseoir avec elle dans une interview sur les chiffres gonflés du box-office de Brahmastra.

En publiant une longue note sur Instagram, Kangana a déclaré qu’elle souhaitait interviewer Karan Johar et comprendre pourquoi il partageait une collection brute de Brahmastra et non une collection nette. Elle a affirmé que Brahmastra aurait collecté Rs 60 crore net et même si elle choisit de le croire, elle s’est demandé comment un film Rs 650 crore pouvait devenir un succès.

Elle a demandé à Karan Johar de l’éclairer sur sa croyance. Elle l’a en outre interrogé en disant qu’il semble y avoir des paramètres différents pour la “mafia du cinéma” et les roturiers lorsqu’il s’agit de déclarer un succès ou un flop de film. Elle a indirectement qualifié Karan Johar de privilégié et des gens comme elle de défavorisés.

Plus tôt, Kangana avait partagé un rapport sur Brahmastra perdant Rs 800 crore, entraînant ainsi d’énormes pertes pour les chaînes de théâtre PVR et Inox. Cependant, le PDG des cinémas PVR a réfuté les informations et a déclaré que la chaîne de cinémas faisait de bonnes affaires grâce à Brahmastra.

Pendant ce temps, Brahmastra est devenu le plus grand premier match hors vacances battant les superproductions pré-pandémiques Sanju, Tiger Zinda Hai et Dhoom 3. Le film a collecté Rs 36,50 crore à Rs 38,50 crore le jour de son ouverture. Le deuxième jour, le film a rapporté environ Rs 40 crore. Le film devrait entrer dans le club Rs 100 crore d’ici la fin de son premier week-end, car l’occupation du dimanche a été signalée mieux que vendredi et samedi.