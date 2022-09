Collection au box-office de Brahmastra et Chup: les films de Ranbir Kapoor et Dulquer Salmaan montrent une baisse après avoir frappé une grande quantité lors de la Journée nationale du cinéma

Brahmastra a pris une ouverture exceptionnelle au box-office et au cours de sa première semaine, le film a collecté Rs. 173,22 crore net en Inde (toutes langues). Au cours de sa deuxième semaine, il a montré une baisse mais a quand même frappé une bonne quantité de roupies. 57,43 crore net. Maintenant, tous les regards étaient tournés vers le montant qu’il collectera lors de son troisième week-end. Eh bien, la troisième semaine de Brahmastra a commencé en fanfare grâce à la Journée nationale du cinéma. Le vendredi 23 septembre a été célébré comme la Journée nationale du cinéma et le prix des billets dans tous les cinémas du pays n’était que de Rs. 75 à cause de quoi la fréquentation des cinémas était assez élevée.

Lors de son troisième vendredi, Brahmastra a collecté Rs. 10,79 net en Inde (toutes langues), mais le film n’a pas réussi à maintenir l’élan lors de son troisième samedi et a montré une baisse de la collection. Le jour 16, Brahmastra a collecté Rs. 6,03 crores au box-office en Inde, portant le total jusqu’à la date à Rs. 247,46 crores. Eh bien, aujourd’hui, le film entrera dans Rs. 250 crores au box-office.

Pour l’instant, Brahmastra est à la deuxième place en ce qui concerne le film Bollywood le plus rentable de l’année. Au numéro 1, c’est The Kashmir Files avec une collection de Rs. 252,90 crores. Mais, aujourd’hui, Brahmastra pourrait dépasser la collection de The Kashmir Files et devenir le film hindi le plus rentable de l’année.

Pendant ce temps, les créateurs de Brahmastra partageaient la collection brute mondiale du film, et selon eux, le film en 10 jours a collecté Rs. 360 crores bruts dans le monde.

D’un autre côté, Chup, vedette de Sunny Deol et Dulquer Salmaan, a également enregistré une baisse au box-office. Le premier jour (Journée nationale du cinéma), le film a collecté Rs. 3,06 crore, et le jour 2 selon les premières estimations, le film a collecté Rs. 1,70 crore, portant le total de deux jours à Rs. 4,76 crores.