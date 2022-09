Collection au box-office de Brahmastra : alors que le film de Ranbir Kapoor se dirige vers un démarrage rapide, voici un aperçu de ses 5 premiers films

Brahmastra avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy devrait sortir le 9 septembre 2022. La bande-annonce, les chansons et les promos du film ont créé un bon buzz avant la sortie, et selon la réservation à l’avance, Brahmastra est prêt à faire une ouverture fantastique au box-office. Certains experts commerciaux déclarent également que le film pourrait obtenir la meilleure ouverture de l’année et qu’il battra Bhool Bhulaiyaa 2. Alors, alors que Brahmastra se dirige vers un bon départ, regardons les 5 meilleurs ouvreurs de Ranbir Kapoor

Sanju

La vedette de Ranbir Kapoor, Sanju, qui était un biopic sur Sanjay Dutt, a fait une ouverture exceptionnelle au box-office. Le film a recueilli Rs. 34,75 crores le premier jour, et la collection à vie du film était de Rs. 342,53 crores.

Besharam

Oui, Besharam est à la deuxième place. Le film, qui mettait en vedette Ranbir Kapoor, Rishi Kapoor et Neetu Kapoor, le premier jour, a recueilli Rs. 21,56 crores. Mais, comme les critiques et le bouche à oreille étaient négatifs, le film n’a pas réussi à se faire une place au box-office.

Yeh Jawaani Hai Deewani

Yeh Jawaani Hai Deewani avec Ranbir Kapoor, Deepika Padukone, Aditya Roy Kapur et Kalki Koechlin a été réalisé par Ayan Mukerji. Le film avait obtenu une ouverture de Rs. 19,45 crores, et ce fut un super succès au box-office.

Ae Dil Hai Mushkil

Le réalisateur Ae Dil Hai Mushkil de Karan Johar avec Ranbir Kapoor, Anushka Sharma et Aishwarya Rai Bachchan avait pris une ouverture exceptionnelle au box-office. Il avait recueilli Rs. 13,30 crore le premier jour et a été un succès.

Tamasha

Tamasha d’Imtiaz Ali avec Ranbir Kapoor et Deepika Padukone était l’un des films les plus attendus de 2015. Il a fallu une ouverture de Rs. 10,94 crores. Mais, le film n’a pas réussi à montrer une croissance au box-office et a été un flop.