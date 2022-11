Collection au box-office de Bhediya Jour 4: Drishyam 2 d’Ajay Devgn bat la star de Varun Dhawan lors de son premier lundi, continue de tenir fermement

Bhediya de Varun Dhawan et Kriti Sanon voit une chute le premier lundi car il n’a réussi à gagner que 3,85 crore et ce n’est certainement pas une bonne nouvelle pour les fabricants. Alors que le film a reçu une réponse élogieuse et que le public est gaga sur le film. Bien qu’il y ait un autre film qui brille depuis sa sortie et qui s’est avéré être un blockbuster. Drishyam d’Ajay Devgn, continue de rester fort au box-office et ce lundi, il a même réussi à battre la sortie de Varun cette semaine, Bhediya.

#Bhediya aurait dû mieux performer le lundi crucial pour couvrir le terrain perdu Doit rester stable les jours de semaine restants Manque d’opposition majeure [till #Avatar] peut s’avérer avantageux ven 7,48 cr, sam 9,57 cr, dim 11,50 cr, lun 3,85 cr. Total : 32,40 cr. #Inde biz. pic.twitter.com/12UjbGyq8b taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 29 novembre 2022

Le film de Varun et Kriti a débuté avec de faibles chiffres et montre plus tard un saut sain au cours de son week-end. Cependant, le film a maintenant connu une baisse de plus de 50% après vendredi et il a rapporté environ 3,85 roupies de base. Et maintenant, on suppose que l’activité à vie du film pourrait se situer entre 50 et 60 crore. En parlant d’Ajay Devgn et de la star de Tabu, Drishyam, il a gagné 5,44 crores le deuxième lundi et il devrait faire une activité à vie de 200 crores et plus au box-office.

#Drishyam2 poursuit sa MAGNIFIQUE COURSE, emballant un nombre impressionnant sur [second] Mon Target 200 cr+ est tout à fait réalisable [Week 2] Ven 7,87 cr, Sam 14,05 cr, Dim 17,32 cr, Lun 5,44 cr. Total : 149,34 cr. #Inde biz. pic.twitter.com/6v5ViMGQ6G taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 29 novembre 2022

Varun Dhawan est l’un des acteurs les plus polyvalents de Bollywood en ce moment et il a prouvé sa polyvalence en faisant tous les films de genre et Bhediya est l’un d’entre eux et cela lui a valu beaucoup d’applaudissements.