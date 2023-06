Collection au box-office d’Adipurush Jour 4 : La star de Prabhas se bloque le premier lundi ; la controverse impacte lourdement le film

C’est un coup dur. Adipurush ne se produit pas le premier lundi et s’effondre si mal au box-office que les créateurs n’y ont même jamais pensé. La négativité autour du film a eu un impact sur les affaires du film, et il est rapporté que le film a rapporté environ 10 crore dans les sorties en hindi. Oui, vous avez bien lu, le premier week-end du film n’a été bon qu’à cause du battage médiatique autour de lui, et après trois jours de sa sortie, si le film est bon, il passe le test décisif lundi. On prétend également que le week-end aussi, le film ne fonctionnait pas bien, mais les chiffres étaient énormes en raison des pré-réservations.

Om Raut échoue mal avec son film de rêve Adipurush et donne à Prabhas le plus gros flop de sa carrière. Même les experts du commerce expriment leur déception pour Prabhas, affirmant que la star ne méritait clairement pas cela. En parlant des chiffres du box-office, de nombreux experts du commerce n’ont pas écrit le chiffre car il est si mauvais devant un film gigantesque comme Adipurush qui est réalisé en environ 500 600 crore. Cependant, le critique autoproclamé Kamaal R Khan a mentionné le nombre, qui est de 10 crores en version hindi, et c’est un coup dur.

Aujourd’hui #Adipurush {Hindi} fait face à une énorme baisse comme prévu. Les affaires du lundi pourraient être 10Cr+ ! KRK (@kamaalrkhan) 19 juin 2023

#Adipurush CRASHS AU BOX-OFFICE LUNDI… La chute est si importante qu’elle aura maintenant du mal à respirer même dans les cinémas… Le film a été complètement REJETÉ par le public, se révélant être juste une MERVEILLE DU WEEK-END ! Rahul Raut (@Rahulrautwrites) 19 juin 2023

LE BOUCHE À OREILLE NÉGATIF ​​EST ENTRÉE EN JEU Après un excellent week-end d’ouverture, #Adipurush S’effondre lundi.#Hindi version. #Inde biz. pic.twitter.com/HJT4hHT80u taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 19 juin 2023

Adipurush a fait face à des critiques massives de la part des fans et des internautes; tout le monde a fustigé Om Raut pour avoir fait un désastre et se moquer du Ramayana. Beaucoup ont critiqué Om Raut pour sa vision et l’ont tiré pour des effets visuels médiocres et ont même demandé où avait-il utilisé le budget de 500 crore ? Les fans attendent que Prabhas réplique avec Project K et Saalar.